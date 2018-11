Los hermanos Crain no aparecerán en la segunda temporada – The Haunting of Hill House

Sabemos que aún no está confirmada la segunda temporada de The Haunting Of The Hill House, sin embargo, todo parece indicar que la habrá… pero de una manera muy diferente.

Desde que se empezó hablar de una nueva entrega, su creador y director Mike Flanagan, declaró que había diferentes direcciones que podían tomar ahora que la historia de la familia Crain estaba terminada.

Y aunque muchos amamos mucho a estos personajes, recientemente Flanagan aseguró que ni siquiera un cameo de ellos veríamos en una posible segunda temporada.

“No creo [que aparezca la familia Crain]. Creo que hemos atado todos los cabos sueltos exactamente cómo debíamos. Realmente no veo la necesidad de revisitar a los personajes, ni siquiera en cameos”, expresó Flanagan a TVLine.

Sin el retorno del elenco original, ahora sólo nos queda esperar las noticias de renovación y negociación, que posiblemente se den entre Netflix y el director hasta que termine de filmar su próxima película “Dr. Sleep”, continuación de “The shinning”.