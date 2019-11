Los hermanos Russo trabajan en un documental sobre DC vs Marvel

Joe y Anthony Russo quieren dominar el mundo de los cómics y están trabajando en una nueva producción para Quibi.

Los directores de Infinity War y Endgame, entre otros títulos, serán los showrunners de una serie documental que mostrará la rivalidad entre Marvel y DC a través de los años. El documental estará inspirado en el libro Slugfest: Inside the Epic, 50-Year Battle Between Marvel and DC.

Don Argott y Sheena M. Joyce son los elegidos por los Russo para encargarse de la dirección del show que tendrá como objetivo sacar a la luz historias poco conocidas de ambas editoriales.

Quizás esta sea una forma de acercarlas y podes, finalmente, tener una película con personajes de ambos lados… Muy fantasioso, ¿No?