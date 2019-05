La serie lleva años tambaleándose con episodios de relleno y tramas no muy bien desarrolladas, como la temporada 12 con los Hombres de Letras , así que muchos de nosotros no teníamos esperanzas con esta nueva entrega.

La gran cereza del pastel llega cuando Chuck mata a Jack y Sam al intentar detenerlo usando la pistola que momentos antes les había entregado para matar al nefilim. Obviamente, el ser más poderoso de la Tierra los castiga con el fin del mundo. Sí, de nuevo.

Pero esta vez Chuck deshace del trabajo que los Winchester han estado haciendo desde la primera temporada, liberando a las almas del infierno y todo tipo de espectros, simplemente porque se ha aburrido de ver su programa favorito.

Dicha escena final cierra con una horda de zombies acercándose a nuestro trío protagonista, Sam, Dean y Castiel, mientras de fondo escuchamos la canción God was never on your side de Motorhead, confirmándonos que Dios no era quien nosotros creíamos.