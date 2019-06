Los héroes más extraños nos dejaron con ganas de más – Doom Patrol

La primera temporada, que contó con 15 episodios y finalizó el pasado 24 de mayo, supo distinguirse muy bien de la estética oscura y perturbadora de Titans. Por empezar, estos héroes son más bien unos perdedores. Ninguno de ellos está listo para una misión de valentía y éxito. Cuando secuestran a su líder, The Chief (ahora interpretado por un siempre magnífico Timothy Dalton), se ven obligados a la acción, pero claramente no es lo suyo.

Así, pasaremos quince episodios de auto- descubrimiento de estos personajes, que deberán encontrar en sí mismos esa fibra heroica que necesitan para salvar al mundo de un villano terrible: Mr. Nobody.

Y vamos a detenernos un poco en el villano, porque es uno de los aspectos más ricos de este show: interpretado por el enorme Alan Tudyk, Mr. Nobody oficia como narrador de esta historia y como su peor crítico. No tolera darles el foco de atención a estos raros que quieren salvar a The Chief, y no teme en expresarlo. Rompiendo muchas veces la cuarta pared, Mr. Nobody será quien le de forma a este relato… Hasta el final.