Los mayores errores de la última película de los X-Men

5 . Es menos entretenida que la de 2006

Si has estado siguiendo el marketing de Dark Phoenix y has tenido la sensación de que todo parece un poco familiar, es porque en gran parte una remake d e X-Men: The Last Stand , solo que esta resultó ser menos entretenida.

Para ser claros, la trilogía de X-Men de 2006 no es una gran adaptación de la saga Dark Phoenix. No hay ningún elemento cósmico (un área en la que la nueva película mejora) y los personajes clásicos se desperdician, pero al menos destacó con algunas ideas interesantes y tuvo un elenco convincente. Creíamos que esta versión de Dark Phoenix aprendería de sus errores e intentaría abordar la película desde otro punto de vista, pero falló. Existe la mencionada presencia cósmica, que es bienvenida, pero no es lo suficientemente frecuente y la mayor parte de la historia repite arcos de The Last Stand, incluida la manipulación mental de Jean por parte de Charles cuando ella era una niña, y hasta las escenas de acción y las actuaciones pierden en comparación con el film de 2006.