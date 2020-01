Los mayores fracasos de taquilla durante 2019

A lo largo del año se han estrenado un sinfín de películas en el mundo y, como era de esperarse, hay un lugar reservado para esas grandes producciones que prometían el éxito total en taquilla y con la audiencia, pero que simplemente se quedaron en eso, promesa. Su realidad es que se convirtieron en grandes fracasos taquilleros que terminaron por dejar pérdidas millonarias para quienes las realizaron. Desde nuevas adaptaciones de Disney hasta versiones fantasiosas de leyendas dentro de la historia medieval, estas 10 producciones solo lograron dar pena durante 2019.

1 . Replicas

Una cinta protagonizada por Keanu Reeves, que nos habla de un científico que se obsesiona con la idea de traer de nuevo a su familia que murió en un trágico accidente de coche. La película tuvo un presupuesto aproximado de 30 Millones de Dólares, pero solo logró recaudar la cantidad de 8 MDD, un fracaso total si lo comparamos con otra cinta de Keanu, John Wick 3: Parabellum (221 MDD).

2 . Serenity

Esta historia que nos habla acerca de Baker Dill, un capitán de barco pesquero cuya tranquila existencia se ve alterada cuando su ex mujer le pide que asesine a su violento marido. En el timón están Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Diane Lane, quienes poco pudieron hacer para salvar esta cinta, cuyo presupuesto de 25 MDD no valió nada al recaudar alrededor de solo 11 MDD.

3 . Miss Bala

Remake de la cinta mexicana de 2011 que nos habla de Laura Guerrero, una chica de Tijuana que sueña con participar en un concurso de belleza con su mejor amiga Suzu, pero que pronto sus panes toman un giro desagradable con el narcotráfico. Protagonizada por Stephanie Sigman, La flaca sucumbió ante la mala calidad de su readaptación al solo recaudar 75 MDD de los 200 MDD que costó su realización.

4 . Hellboy

La esperada nueva adaptación del famoso demonio Anung un Rama, mejor conocido como Hellboy, prometía ser un golpe enorme en la taquilla global, pues su reparto compuesto por David Harbour, Ian McShane y Milla Jovovich, daban tintes de gloria internacional. Todo salió mal para nuestro querido personaje que solamente logró recaudar alrededor de 41 MDD de los 50 MDD que costó su producción. Mala adaptación y pésima taquilla, ¿será la despedida? Probablemente.

5 . UglyDolls

Kelly Clarkson, Nick Jonas, Pitbull, Blake Shelton, Emma Roberts y Bebe Rexha, entre otros, fueron parte de esta producción animada que nos llevaba a conocer a los Uglydolls, los peluches imperfectos e inadaptados que viven en UglyVille. Imperfectos totalmente, sí, pues solo lograron recaudar la cantidad de 27 MDD de los 45 MDD que se invirtió para su realización. La animación pobre y la historia regular carente de personajes entrañables la condenaron al fracaso.

6 . Tolkien

La vida del escritor J. R. R. Tolkien, nada pudo hacer en la taquilla mundial, pues la vida del autor de El hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion consiguió la paupérrima cantidad de 7.5 MDD de los 20 MDD que Fox Searchlight Pictures puso para su realización. Aunque la película fue protagonizada por Nicholas Hoult y Lily Collins, ambos quedaron atados de manos ante una historia que poco o nada de justicia hizo a la icónica vida del famoso autor.

7 . The Kid Who Would Be King

Arturo Pendragón, Merlín y Excalibur deben estar pasando un rato triste, pues la cinta que adapta para las nuevas generaciones esta heroica historia, no logró cautivar a las audiencias, pese a tener en su reparto a estrellas como el hijo de Andy Serkis, Louis, o a histriones como Patrick Stewart y Rebecca Ferguson, quienes solo metieron las manos al fuego en esta película que recaudó 32 MDD de los 50 MDD que tuvo de presupuesto. Fracaso poco digno de un caballero.

8 . Dumbo

Nuestro querido Dumbo se mostró tibio e inocente ante las nuevas generaciones, pues la mágica y triste historia del famoso elefante de Disney, solo logró recaudar poco más de la mitad de su costó: 350 MDD recaudó siendo de las versiones live-action que fracasaron para el estudio del ratón. Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito y Alan Arkin, cayeron al fondo de la tabla junto al adorable personaje, de quien se esperaban cerca de 700 MDD.

9 . MIB International

Nadie esperaba nada de esta película y parece que su resultado demostró la realidad, pues esta nueva historia dentro del universo de los Hombres de negro, que llegó de la mano de la dupla compuesta por Tessa Thompson y Chris Hemsworth, solo recaudó la cantidad de 250 MDD de los 110 MDD que costó su realización. Y es que las pésimas críticas y el tibio recibimiento (se esperaban cerca de 450 MDD de taquilla global) han puesto nerviosos a todos en Sony Pictures y dubitativos sobre realizar una nueva historia en un futuro cercano. Parece que es momento de usar el neuralizador con esta franquicia.

10 . X-Men: Dark Phoenix

El más grande fracaso del año y el más grande en la historia de los mutantes, pues la historia de Jean Grey y su Fénix Oscuro, pese a que de entrada Fox tenía previsto una corrida comercial para el olvido, terminó por sorprender aún más de la cuenta: su taquilla de 251 MDD no superó ni lo hecho por la primera cinta de la franquicia (X-Men de 2000 con 291 MDD). James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner, entre otros, terminan por despedirse de la franquicia mutante, que de ahora en adelante quedará en manos de Marvel Studios, quienes planean sacar el máximo provecho a esta fascinante historia de superhéroes y llevarla de nueva cuenta a los planos del Olimpo en recaudación.