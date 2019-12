Los mayores problemas que tuvo el Episodio IX

Para empezar, lo primero que notamos al ver la película son los varios cambios de rumbo que tuvo la trilogía desde el lanzamiento de The Force Awakens. Si miramos los episodios IV, V y VI, advertimos una historia claramente homogénea, hay un norte y todas las narrativas y personajes van detrás de él. En estas secuelas eso no ocurre y The Rise of Skywalker termina pagando el precio como ninguna otra película.

Si nos sentamos y hacemos una maratón de Star Wars con la última trilogía, vamos a ver cómo la historia de cada personaje zigzaguea según la película. En The Force Awakens apunta para un lado, en The Last Jedi para otro y en esta última entrega para otro. Todo se vuelve un tanto confuso y uno termina pensando “pero momento, esta no era la trama que venían contando ¿Cómo pasó esto?”.