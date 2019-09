Los mejores asesinos seriales del subgénero slasher en la historia del cine

El subgénero slasher no sería nada sin sus asesinos seriales, esos personajes que a pesar de sus actos de violencia, han infiltrado la cultura colectiva para referentes del terror y del cine en general. Con motivo del estreno de American Horror Story: 1984, serie de Ryan Murphy que parece rendirle tributo a este popular tipo de cine en esta nueva temporada, en Spoiler Time revisamos aquellos personajes clásicos de este subgénero en la pantalla grande. Seamos honestos… estos villanos definitivamente tienen su encanto. PD: La lista que encontrarás a continuación tiene un orden cronológico, siendo la primera aparición de estos asesinos en el cine la que se tomó en cuenta para escribir el texto.

1 . Mark Lewis (Peeping Tom, 1960)

En Scream 4, como parte de su juego, Ghostface le pregunta al personaje de Kirby (Hayden Panettiere) cuál fue la película que inició la fiebre del slasher; ella contesta incorrectamente y el antagonista señala que fue Peeping Tom, película del director Michael Powell, la obra que sirvió como progenitora de todos los asesinos seriales que más tarde se volverían populares en la década de los ochenta. En Peeping Tom, Mark Lewis (Carl Boehm) es un aspirante a director de cine que espía a las mujeres con la intención de asesinarlas y grabar sus muertes.

Curiosamente, Peeping Tom recibió críticas sumamente negativas cuando se estrenó en 1960 y también provocó que su director Michael Powell perdiera el prestigio que se había ganado hasta ese momento de su carrera. Años después, el filme sería considerado uno de los mejores proyectos de terror en la historia del cine, de Gran Bretaña y del subgénero slasher. Y aún mejor: una de las cintas favoritas del conocido director Martin Scorsese. Gracias por tanto, Mark Lewis. Primera aparición: Peeping Tom (1960) Última aparición: Peeping Tom (1960)

2 . Norman Bates (Psycho, 1960)

Hay pocos cuadros en el cine tan clásicos como el de la actriz Janet Leigh gritando en la regadera. Alrededor de esta escena existen muchas leyendas urbanas: que si Hitchcock maltrató a la actriz, que si Hitchcock se desesperó con Leigh hasta el punto en que él tuvo que sostener el cuchillo que aparece en cámara para que la actriz sacara la escena adelante, que si estas dos versiones son mentira y en realidad no ocurrió nada fuera de lo normal… Lo único que sabemos a ciencia cierta es que Psycho es una de las grandes películas en la historia del cine y probablemente la más reconocida de su director, Alfred Hitchcock. Aunque en su momento no se consideró como un slasher (solo como una cinta de terror psicológico), Psycho también serviría como antecedente de este subgénero y del auge que tuvo más adelante. Por supuesto, Psycho no sería nada sin el carismático Norman Bates (Anthony Perkins), un hombre que asume la personalidad de su madre para cometer sus crímenes. Tras haberla asesinado por los celos que sentía de su relación con otro hombre, Norman mantuvo su cadáver cerca con la intención de imaginar que su progenitora seguía viva. Lo anterior ocasionó que Norman, poco a poco, fuera adoptando una doble personalidad a la cual le adjudicaba toda la responsabilidad de sus macabros actos.

Es importante mencionar que Psycho sorprendió a las audiencias de su época al hacerles creer que Marion Crane (Leigh) era la protagonista del filme y por ende, la final girl de esta historia. Sin embargo, su muerte antes de la mitad cinta fue motivo de asombro y una de las razones por las que Hitchcock estableció una regla para que la audiencia no pudiera entrar a la sala de cine una vez iniciada la película. Eventualmente, muchas cintas del subgénero slasher adoptarían esta estrategia narrativa, siendo Scream (1996) una de las más notorias al despachar a Drew Barrymore, la actriz más popular de todo su elenco, en los 10 primeros minutos de la película. ¡Oh, Mother! Primera aparición: Psycho (1960) Última aparición en el cine: remake de Psycho (1998), dirigido por Gus Van Sant. Ultima aparición en televisión: Bates Motel (2013-2017), serie que a lo largo de 5 temporadas imaginó una historia para Norman Bates previa a los eventos de Psycho.

3 . Leatherface (The Texas Chain Saw Massacre, 1974)

Leatherface aparece por primera vez en The Texas Chain Saw Massacre, dirigida por Tobe Hooper. La cinta de 1974 cuenta la historia de un grupo de amigos que tiene planes de visitar la antigua granja familiar de uno de ellos. Sin embargo, en el camino, ellos se encuentran con Leatherface y su sierra eléctrica, ocasionando sus muertes y llevan a la protagonista, Sally Hardesty (Marilyn Burns), a enfrentarse no solo a este clásico villano sino también al resto de su familia.

Aun cuando no es tan popular como Halloween (1978), The Texas Chain Saw Massacre es considerado como uno de los primeros slasher en tener un comentario social detrás de toda la violencia gráfica que presenta. Para crear la historia de Leatherface, su director Tobe Hooper se inspiró en el clima político de la época y las falsas narrativas que se manejaban para justificar la violencia. Asimismo, el personaje de Leatherface resulta aterrador por las máscaras humanas que usa y que dictan su comportamiento: sin ellas, este personaje no puede expresarse, lo cual vuelve al Leatherface sin máscara un ente totalmente despojado de cualquier rasgo humano. Finalmente, cabe anotar que este personaje es uno de los muchos que están inspirados en el asesino Ed Gein (Norman Bates es otro); no obstante, la historia de Leatherface y The Texas Chain Saw Massacre es totalmente ficticia. Primera aparición: The Texas Chain Saw Massacre (1974) Última aparición: Leatherface (2017), precuela situada antes de The Texas Chain Saw Massacre que narra aquello que sucedió durante la juventud de este personaje y cómo, finalmente, se convirtió en este famoso asesino.

4 . Michael Myers (Halloween, 1978)

Halloween (1978), el slasher por excelencia, nos presentó a Michael Myers, el asesino serial que ha sido capaz de regresar de la muerte en numerosas ocasiones. Su conocida máscara tiene su origen en un molde pintado de blanco del rostro del actor William Shatner, el cual fue usado para el filme de horror The Devil’s Rain de 1975. También conocido como The Shape, Michael Myers fue producto de una visita que el director John Carpenter realizó a un psiquiátrico cuando estudiaba la universidad. En este viaje, Carpenter conoció a un niño que de acuerdo al director “tenía una mirada completamente malvada”, lo cual lo llevó a pensar en este asesino serial con fuerzas casi sobrenaturales que personifica a la maldad misma. Como dato curioso, cabe destacar que la relación de hermanos que existía entre Michael Myers y Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) no fue dada a conocer hasta la secuela, Halloween II (1981), para después ser completamente ignorada en el reboot que la franquicia tuvo en 2018 a cargo del realizador David Gordon Green. La primera película de Halloween fue hecha con cerca de $300,000 dólares, logrando conseguir cerca de $70 MDD de ingresos en taquilla, convirtiéndola en una de las cintas más redituables de este subgénero.

Por su parte, Michael Myers ha aparecido en todas las cintas de la franquicia de Halloween a excepción de la tercera entrega, Halloween III: Season of the Witch (1982). El personaje ha sido interpretado por distintos actores (que incluyen a Dick Warlock, George P. Wilbur, Don Shanks, Chris Durand, Brad Loree, Tyler Mane y James Jude Courtney), siendo Nick Castle el más reconocido por su trabajo en la cinta original y en el reboot de 2018. La cinta original de Halloween forma parte del acervo del National Film Registry de Estados Unidos por ser “cultural, histórica o estéticamente importante” en la historia del cine. Primera aparición: Halloween (1978) Última aparición: Halloween (2018) Futuras apariciones confirmadas: Halloween Kills (2020) y Halloween Ends (2021)

5 . Jason Voorhees (Friday the 13th, 1980)

A diferencia de otras cintas slasher que con el tiempo serían revaluadas como piezas esenciales del cine en general, Friday the 13th nunca ha logrado ser vista como algo más que una copia de menor calidad de Halloween (1978) de John Carpenter. Sin embargo, la imagen de Jason Voorhees, con su máscara de hockey y su machete, es una de las más reconocidas dentro del cine de terror junto a la de Michael Myers y Freddy Krueger. Es esencial notar que esta versión del personaje no apareció hasta la tercera parte de la franquicia, Friday the 13th Part III (1982), ya que en la cinta original, Jason era sólo un niño mientras que, en la secuela, usó como máscara una bolsa de color blanco con agujeros para sus ojos. Originalmente (y como explicaremos más adelante en esta lista), Jason Voorhees no fue pensado como el asesino principal de la franquicia de Friday the 13th, pero hasta el día de hoy, él ha aparecido en 11 películas más el remake que se hizo en 2009.

La creación del personaje de Jason fue un esfuerzo de distintas personas entre las que se encuentran Victor Miller (guionista de la primera cinta), Ron Kurz, Tom Savini (del departamento de maquillaje en Friday the 13th) y el director de la cinta original, Sean S. Cunningham. En un inicio y en el guión que Miller escribió, Jason no fue concebido como un niño deforme, pero tras los aportes de Kurz y Savini, el personaje cambió su fisionomía con el fin de ser más escalofriante. Asimismo, la idea de traer de vuelta a Jason en las secuelas solo fue posible tras una sugerencia del productor Phil Scuderi, quien se opuso a que estas fueran historias diferentes entre sí y únicamente compartieran el título de Friday the 13th. No obstante, todo este esfuerzo en equipo traería consecuencias en 2018, cuando Sean S. Cunningham y Victor Miller entraron en una batalla legal por los derechos del guion de Friday the 13th (1980), poniendo en pausa cualquier proyecto ligado al personaje de Jason. Aunque Miller resultó victorioso en esta demanda, Cunningham apeló la decisión. Desgraciadamente, hasta la fecha, no se sabe por completo qué sucederá con la franquicia y el personaje. Primera aparición: Friday the 13th (1980) como niño y Friday the 13th Part 2 (1981) en su versión adulta. Última aparición: en el videojuego inspirado en la franquicia, Friday the 13th: The Game.

6 . Angela Baker (Sleepaway Camp, 1983)

De todos los slasher de esta lista, Sleepaway Camp (1983) es probablemente el más desconocido para las audiencias contemporáneas. A pesar de tener una premisa similar a Friday the 13th, Sleepaway Camp se diferencia de la primera por el giro inesperado que tiene lugar al final de la cinta y que revela el sexo biológico masculino de Angela Baker (Felissa Rose), quien fue criada como mujer por los caprichos de su tía, Martha Thomas (Desiree Gould). Sobra decir que el genio de esta cinta radica en tener a un personaje transgénero como protagonista –y asesina serial– de la franquicia, algo sumamente raro de ver en las cintas slasher, las cuales nunca se han caracterizado por romper estereotipos dentro de sus respectivos elencos. Es fundamental anotar que la representación que hacen de una persona transgénero en Sleepaway Camp es sumamente transfóbica de acuerdo a los estándares actuales. No obstante, la cinta acierta en retratar las consecuencias negativas que trae educar a alguien bajo las demandas de un género con el que no se identifica.

Aunque Sleepaway Camp tiene 4 secuelas (una de ellas sin terminar y que fue lanzada en internet tras varios años de trabajo extra), ninguna de ellas logró alcanzar el shock y creatividad de la primera entrega. Lo anterior puede ser una de las razones por las que esta franquicia no es recordada entre las audiencias, ya que incluso cuando se estrenó durante el auge del subgénero slasher, definitivamente fue eclipsada por otros proyectos más exitosos y que sí tuvieron una larga vida en la pantalla grande. Primera aparición: Sleepaway Camp (1983) Última aparición: Return to Sleepaway Camp (2008)

7 . Freddy Krueger (A Nightmare on Elm Street, 1984)

One, Two, Freddy’s coming for you! La culpa de que nuestros sueños a veces se conviertan en pesadillas es responsabilidad de Freddy Krueger, personaje creado por Wes Craven para la franquicia A Nightmare on Elm Street. Freddy Krueger tiene la habilidad de acechar a sus víctimas en sus sueños, donde él despliega habilidades sobrehumanas para cometer sus fechorías. Conocido por su guante de navajas, su rostro quemado y su suéter de rayas rojas y negras, Krueger es uno de los asesinos seriales más carismáticos en la historia del slasher.

Para crearlo, Wes Craven se inspiró en varias muertes misteriosas que se reportaron en Los Angeles Times durante la década de los ochenta, las cuales ocurrían mientras las personas dormían. Asimismo, Craven tomó como referencia un escalofriante recuerdo de su niñez, en el que vio a un vagabundo desde su ventana y cuando este notó su presencia, caminó hasta la entrada de su edificio e intentó subir las escaleras. Por último, Craven también quiso volver a Freddy un acosador de menores, pero cambió esta característica del personaje al último momento por miedo a parecer que estaba explotando los casos de violaciones infantiles que ocurrían en California durante esa época. Esta característica formaría parte de la personalidad de Freddy en el remake de 2010, donde Jackie Earle Haley interpretó al asesino. A lo largo de las 8 películas de la franquicia original el actor Robert Englund fue el encargado de personificar a Freddy. Primera aparición: A Nightmare on Elm Street (1984) Última aparición en cine: A Nightmare on Elm Street (2010), el remake de la cinta original. Última aparición en televisión: el episodio “Mister Knifey-Hands” de la serie The Goldbergs.

8 . Chucky (Child’s Play, 1988)

Creado por Don Mancini, este adorable muñeco asesino es otro de los pilares del slasher y una de las figuras más reconocibles del cine de terror. En su primera aparición en Child’s Play (1988), el asesino serial Charles Lee Ray (Brad Dourif) transfiere su alma a uno de los muñecos de Good Guys tras ser perseguido por el detective Mike Norris (Chris Sarandon). A lo largo de la franquicia, Chucky se dedica a perseguir a Andy (Alex Vincent), su dueño, con el fin de regresar su alma a un cuerpo humano. Don Mancini se inspiró en los muñecos My Buddy para crear a Chucky e incluso pensó en llamar a este personaje Buddy, pero fue incapaz de hacerlo por cuestiones de copyright de la marca (curiosamente, el remake de 2019 logró llamar a Chucky de esta manera, únicamente cambiando la escritura del nombre a Buddi). La franquicia de Chucky ha evolucionado a lo largo del tiempo, situando a la primera entrega completamente dentro del género de terror para luego incorporar elementos de comedia y camp en las secuelas. Estas dosis de comedia finalmente fueron disminuidas en Curse of Chucky (2013) y Cult of Chucky (2017), las más recientes cintas de Chucky a cargo de Don Mancini.

En este punto es importante mencionar que la existencia del remake que estrenó este año bajo el nombre Child’s Play no tiene nada que ver con la franquicia que Don Mancini ha mantenido viva por más de 20 años. Don Mancini incluso ha condenado la creación de este remake, el cual no contó con su aprobación en absoluto y fue hecho a pesar de que su franquicia se encuentra en condiciones bastante saludables a pesar de su longevidad. En distintas ocasiones, Don Mancini también ha asegurado que su versión de Chucky aún tiene varios proyectos en puerta, incluyendo nuevas películas y una serie de televisión. Primera aparición: Child’s Play (1988) Última aparición en la franquicia original: Cult of Chucky (2017) Última aparición en cine: Child’s Play (2018), remake de la cinta original dirigido por Lars Klevberg.

9 . Ghostface (Scream, 1996)

Después de Halloween (1978), Scream (1996) es probablemente la cinta slasher más importante de este subgénero, ya que revitalizó el slasher tras una década llena de proyectos similares que causaron fatiga entre las audiencias. El filme dirigido por Wes Craven y escrito por Kevin Williamson destaca por su humor y el uso varias referencias al subgénero que existen dentro de la cinta. En la película, los personajes están al tanto de las “reglas” del slasher y constantemente refieren a ellas para explicar la ficción en la que viven. A manera de sátira, los personajes de Scream tratan de subvertir aquellos clichés que otras franquicias como Halloween, Friday the 13th y A Nightmare on Elm Street repitieron hasta el cansancio. La genialidad de esta cinta también radica en que la imagen de su asesino serial, comúnmente conocido como Ghostface, es solo un disfraz que distintas personas usan para tratar de matar a Sidney Prescott, protagonista de la saga. Dentro de la ficción de Scream (y a diferencia de otros slasher), el disfraz de Ghostface es fácil de conseguir y por ende, motivo de burla y terror a lo largo de toda la franquicia. El diseño de la máscara de Ghostface, propiedad de la marca Fun World, es muy similar a la pintura de El grito de Edvard Munch y esta solo fue usada hasta que Dimension Films y Fun World llegaron a un acuerdo por los derechos del diseño, el cual Wes Craven pudo modificar con cada secuela.

Uno de los rasgos característicos de Ghostface es torturar a sus víctimas por teléfono antes de asesinarlas con ayuda de un voice changer, el cual oculta las identidades de los criminales detrás del disfraz. Asimismo, mientras portan el disfraz, los distintos asesinos parecen poseer habilidades superiores al resto de los personajes, un detalle que funciona como crítica a la inexplicable fortaleza y durabilidad que despliegan los asesinos seriales en sus respectivas franquicias. En todas las cintas (y la tercera temporada de la serie de televisión), la voz de Ghostface ha pertenecido al actor Roger L. Jackson. Asimismo, Scream es de las pocas franquicias en el cine slasher que no ha sido víctima de un reboot o remake en la pantalla grande y cuya historia tiene continuidad desde la primera cinta hasta la cuarta entrega estrenada en 2011. (Eventualmente se realizó una serie de televisión que por explicar en términos populares… es harina de otro costal). Primera aparición: Scream (1996) Última aparición en cine: Scream 4 (2011) Última aparición en televisión: tercera temporada de la serie Scream, producida por MTV.

10 . John Kramer “The Jigsaw Killer” (Saw, 2004)

Aunque la franquicia de Saw se inclina más hacia el gore (al menos a partir de la secuela), John Kramer “The Jigsaw Killer” definitivamente tenía que estar en nuestra lista al cumplir con algunas de las características que tienen el resto de los asesinos seriales que hemos mencionado. La historia de Kramer es de las más trágicas: tras padecer cáncer e intentar suicidarse, John entendió lo valiosa que era su vida por lo que dedicó el resto de sus días a inspirar a otras personas de la misma manera. Generoso, ¿no? Con ayuda de Billy the Puppet, Kramer ponía a prueba las ganas de vivir de sus víctimas, haciéndolas pasar por pruebas en las que ellas tenían que decidir si sufrir y vivir o simplemente morir. A diferencia de los demás asesinos de esta lista, John no tiene la intención de ver morir a la gente, y si esta falla en superar sus pruebas, es solo porque no hizo el suficiente esfuerzo para mantenerse con vida. También es importante mencionar que la historia de Kramer se da a conocer a lo largo de la franquicia, dándole a Saw puntos por no revelar todo sobre su villano en la primera cinta.

Sobre la franquicia, esta inició con un terror mucho más psicológico imaginado por James Wan (sí, el de la franquicia de The Conjuring) y Leigh Whannell (Upgrade) que eventualmente tomó otro rumbo una vez que el director Darren Lynn Bousman (Repo! The Genetic Opera) tomó las riendas de las secuelas. Como dato curioso, la primera película de Saw fue hecha con un presupuesto de únicamente $1.2 MDD, logrando conseguir en la taquilla global cerca de $103.9 MDD. :O Primera aparición: Saw (2004) Última aparición: Jigsaw (2017)

Mención especial: Pamela Voorhees (Friday the 13th, 1980)

Un error muy común entre cinéfilos (y que le costó la vida a Drew Barrymore en Scream) es pensar que Jason Voorhees inició su carrera criminal en Friday the 13th (1980) cuando en realidad él no fue el protagonista de la franquicia hasta la secuela estrenada en 1981. En Friday the 13th es su madre, Pamela Voorhees (Betsy Palmer), quien se encarga de despachar a todos los jóvenes que llegan a Crystal Lake como venganza por la muerte de su hijo a manos de dos supervisores de dicho campamento. Mrs. Voorhees es sumamente importante dentro de la mitología de Friday the 13th, ya que fue ella quien alzó por primera vez el machete que años después usaría su hijo como arma para cometer sus fechorías.

A la inversa de la relación que Norman Bates mantenía con su progenitora, Pamela Voorhees demostró que no hay nada más fuerte que el amor de una madre. Quizás a diferencia de todos los asesinos en esta lista, Mrs. Voorhees es la única con un argumento sólido para buscar venganza: motivada por el duelo, el enojo y la tristeza, Pamela sólo buscaba hacer justicia tras la negligencia de dos supervisores (que estaban teniendo sexo cuando Jason se ahogó) durante su estancia como cocinera en Crystal Lake. En la escena antes de su muerte en Friday the 13th podemos ver todas estas emociones gracias a una magnífica actuación de Betsy Palmer, quien le explica a Alice (Adrienne King), la última sobreviviente de la historia, el relato de todo lo que sucedió en el verano de 1957. Aunque Pamela muere a manos de Alice, su presencia sigue viva en el resto de la franquicia, la cual constantemente usa su imagen para recordarnos el estrecho lazo que existía entre ella y Jason. Primera aparición: Friday the 13th (1980) Última aparición: en el videojuego Friday the 13th: The Game (2017), su voz puede ser escuchada si juegas como Jason Voorhees.