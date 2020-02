Los mejores besos en la historia del cine

No importa el género, la situación o los personajes: si el beso es bueno, cualquiera puede disfrutarlo. San Valentín es hoy otra vez. ¿Se acordaron de comprar un regalo para su pareja? Pues en caso de que no lo hayan hecho, pueden recrear uno de estos besos. Les aseguro que quedarán igual de bien.

10 . Mr. and Mrs. Smith (2005)

Esta película es muy importante, no solo en la carrera actoral de Brad Pitt y Angelina Jolie, sino porque los rumores indican que durante la producción del film comenzó su romance. :O Mr. and Mrs. Smith nos dio una escena de acción espectacular que de a poco se va transformando en el momento más romántico del film: cuando ambos se dan cuenta que no pueden asesinar al otro y terminan sucumbiendo ante sus emociones. Una muestra de amor un tanto extraña dispararse entre enamorados…

9 . Imagine Me and You (2005)

Hablando de películas infravaloradas, aquí llega Imagine Me and You (2005), protagonizada por Piper Perabo y Lena Headey, una preciosa comedia romántica que cuenta la historia de amor entre las dos protagonistas. Quizás después de ver Game of Thrones es difícil imaginar a Lena como alguien tierno y comprensible, pero hace 15 años atrás fue parte de un final espectacular con un beso muy sentido entre Rachel y Luce. Inolvidable.

8 . Shrek (2001)

En una película centrada en la historia de amor entre una princesa y un ogro no podía faltar el gran beso que confirme el romance y nos haga sonreír (y llorar también) a todos. Uno de los momentos más románticos de nuestra infancia. ¿Estamos hablando del mejor beso de Dreamworks? Pues es muy probable. Más allá de que tiene otras grandes escenas románticas, ninguna de sus películas pudo superar este momento entre Fiona y Shrek. Ni siquiera en las otras dos producciones de la franquicia hay uno mejor.

7 . Spider-Man (2002)

De todas las películas de superhéroes que vimos en el último tiempo ¿recuerdan algún beso icónico? Hay algunos momentos románticos destacables, sí, pero ninguno es tan perfecto como el de Peter y Mary Jane. Lo que le da el status de icónica a esta escena es que en otras películas trataron de replicarla de alguna u otra manera, algunas veces burlándose y otras como una suerte de inspiración. La lluvia, como veremos más adelante, siempre le da el toque épico que necesitamos.

6 . The Proposal (2009)

Este es el primer Ryan que aparece en la lista pero, SPOILER, no será el último. La química entre Reynolds y Sandra Bullock siempre fue genial y eso traspasó la pantalla cuando protagonizaron The Proposal. Además del beso y la situación romántica, la escena también tiene una gran carga emocional y otra gran carga de humor. Ambos actores siempre se destacaron el producciones cómicas y dramáticas, y este momento es el resumen perfecto de las habilidades de cada uno.

5 . Brokeback Mountain (2005)

Brokeback Mountain (Secreto en la Montaña) del año 2005 es una de las mejores películas románticas de los últimos años y muy pocos la valoran como corresponde. A parte de la historia de amor entre los protagonistas, Heath Ledger y Jake Gyllehall hacen un trabajo estupendo. En el momento de esta escena, la tensión sexual entre ambos era insoportable y, como todos sabemos, nada más incómodo que eso, pero aquí Ennis y Jack se la sacan de encima. Además, la escena está muy bien filmada: no se centra en los cuerpos sino en las emociones.

4 . Ghost (1990)

Sabemos que lo han visto una infinidad de veces, pero ¿cómo hacer para dejar afuera a uno de los besos más icónicos del cine? Esta es la escena romántica perfecta, no le hace falta ni le sobra nada. Una leyenda pura, tanto así que ha sido satirizada en otras películas y también llegó a convertirse en un meme. El beso y la canción de fondo hacen que sea uno de los momentos más reconocidos el cine.

3 . Harry Potter and the Deathly Hollows: Part II – (2011)

Quizás suene un tanto extraño que el mejor beso de la toda la saga de Harry Potter no sea uno protagonizado por el personaje de Daniel Radcliffe, pero es que lo de Ron y Hermione fue épico en más de un sentido. Desde 2001 que estábamos esperando que Emma Watson y Rupert Grint tengan su beso definitivo, pero en cada película que pasaba nunca se concretaba. No fue hasta los instantes finales de la séptima entrega que finalmente se besaron y todos lo gritamos como un gol en el último minuto.

2 . Titanic (1997)

Como decíamos en la entrada de Ghost y en la de Spider-Man, esto no es solo el beso, sino la escena completa, la misma que terminó convirtiéndose en una de las más reconocidas del cine. Al instante que la vemos, sabemos de qué película se trata. Más allá de los memes, la canción de fondo, la excelente filmación y lo que dicen los personajes: la química entre Leo y Kate es extraordinaria y hasta el día de hoy queremos que sean pareja. Hay muchos besos en Titanic, pero este es, por escándalo, el mejor.

1 . The Notebook (2004)

Han pasado más de 15 años desde que Ryan Gosling y Rachel McAdams se dieron el beso definitivo en el cine, pero todos lo recordamos como si hubiésemos visto la película hace solo un par de horas. Eso habla de una escena sin ningún tipo de error. La lluvia, como decíamos antes, le da el toque final, pero todo aquí es perfecto. Ella se cubre cuando empieza a llover, representando lo presa que se sentía, pero cuando está con Noah se libera, ya que él siempre la hizo sentir su verdadero yo. AAAWWW!!!