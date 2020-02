Los mejores besos y los que más nos han gustado en las series de televisión actuales

El amor está en el aire. Sí, ya es 14 de Febrero, el día del amor y la amistad, y no hay nada mejor que celebrarlo recordando los mejores besos de nuestras parejas favoritas en las series de televisión actuales. Hablamos de esos besos que nos han hecho suspirar, abrazar nuestras almohadas, gritar, llorar de felicidad y acelerar nuestros corazones, ya sea por el momento en el que se dieron o porque fueron muy, pero muy esperados tanto por los personajes como por nosotros. Así que a continuación te dejamos con una selección de los mejores besos y los que más nos han gustado de 13 diferentes parejas televisivas, para que mueras de amor y ternura. Nota: no están en ningún orden en especial.

1 . Sabrina y Nick de Chilling Adventures of Sabrina

El primer beso entre Sabrina y Nick fue muy apasionado y trágico a la vez, pues ambos estaban interpretando en una obra de teatro a Lilith y Lucifer, respectivamente, mientras la verdadera Lilith miraba entre el público su historia de amor. Aun así, de inmediato se notó lo gran química que había entre los personajes.

2 . Fleabag y el Sacerdote de Fleabag

¿Podemos hablar de lo sensual y caliente que fue el beso entre Fleabag y el Sacerdote cuando estaban en el confesionario? ¡Incluso minutos antes del acto, el Sacerdote, con una sexy y demandante voz, le pidió que se pusiera de rodillas! Es una escena que podríamos ver miles de veces sin cansarnos.

3 . Justin y Kate de Spinning Out

Después de aprender a trabajar juntos en la pista de hielo y finalmente conectarse, Kate pudo confiar en Justin y corresponder su amor. Su primer beso después de esto está lleno de pasión y deseo.

4 . Yennefer y Geralt de The Witcher

Amamos que después de haberse salvado mutuamente del djin y tener una discusión, Yennefer y Geralt rompieran la tensión sexual entre ellos y se entregaran al deseo. Además, un plus muy gracioso de la escena es que Chiradean y Jaskier, tras creerlos muertos, los vieron en acción y realmente vivos.

5 . Rue y Jules de Euphoria

De estas chicas escogimos su beso bajo el agua. Sabemos que Jules no estaba precisamente bien en ese momento, todo por culpa de Nate; aún así, creemos que representa muy bien su relación que por momentos puede ser muy caótica. ¡Ojalá vuelvan a estar juntas en la segunda temporada!

6 . Diana y Matthew de A Discovery of Witches

Esta bruja y este vampiro británicos nos hicieron enamorarnos de su relación prohibida desde el comienzo de la serie. Matthew la deseaba desde que la conoció y Diana no pudo resistirse a las chispas que surgieron entre ellos. Por eso, nos encanta la pasión con la que se besan en esta escena.

7 . Anne y Gilbert de Anne With an E

Este el beso más tierno de todos. Después de 3 temporadas enteras en las que sufrimos porque no se concretaba esta pareja, finalmente ambos chicos decidieron confesarse lo que sentían. ¡Fue un beso muy romántico! ¡Muy de ensueño! ¡Por cierto, #RenewAnneWithAnE!

8 . Oliver y Connor de How To Get Away With Murder

Aunque estos chicos tienen muchos besos en pantalla, escogimos el beso de su boda porque los votos previos a éste son hermosos. Su relación tuvo que pasar por rupturas y enfrentarse a diferentes situaciones (¡de vida y muerte!) para por fin poder dar ese gran paso: llegar al altar.

9 . Magnus y Alec de Shadowhunters

El primer beso entre este cazador de sombras y este brujo fue espectacular no solo por la hermosa canción que acompaña la escena, sino porque Alec fue capaz de enfrentar sus miedos, a su familia, y a la sociedad para aceptarse tal como era. Fue un beso apasionado de esos que no quieres que terminen nunca y que te roban el aliento. ¡Alec estaba muy enamorado y hasta le faltaba el aire!

10 . Lucifer y Chloe de Lucifer

De este par de tortolitos escogimos su último beso… hasta el momento. Fue doloroso y revelador. Chloe por fin pudo aceptarlo y confesarle su amor, aunque era demasiado tarde: Lucifer tenía que sacrificarse por ella, su primer amor, y por todos sus seres queridos que estaban en La Tierra. ¡Este beso nos dolió hasta el alma!

11 . Daenerys y Jon de Game of Thrones

Aunque no es el mejor beso en esta lista, sí que fue uno de los más esperados por los fans de la serie. Después de 7 largas temporadas, los personajes más queridos y fuertes del show de HBO se conocieron. ¡Tristemente su amor estaba condenado al fracaso!

12 . Betty y Jughead de Riverdale

En un pueblo bastante maldito, entre dos adolescentes surgió un amor puro. Después que Betty sufriera por el amor no correspondido de su vecino Archie, encontró el cariño con Jughead. Su primer beso fue inesperado y nos emocionó a todos los que sentimos desde un primer momento que ellos hacían una mejor pareja.

13 . Ander y Omar de Élite

Después de resistirse mucho y de que Omar negara que era gay, ambos cedieron a su deseo de comerse la boca… aunque fuera a escondidas y bajo un puente. Al final la escena no termina como esperábamos, pero más adelante están juntos. ¡Viva el amor!