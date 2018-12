Los mejores episodios del 2018, Parte 1

El año casi termina y con ello viene el momento de recordar lo mejor y lo peor en cuanto a las series televisivas. Tuvimos grandes temporadas, estrenos inesperados y decepciones dolorosas. Si bien anteriormente ya te hablamos de las mejores series que marcaron el 2018, ahora toca el turno de hablar de esos episodios individuales de nuestras series favoritas que nos impactaron por diferentes razones. Para hacer este ranking todo el equipo de It’s Spoiler Time participó, eligiendo 20 episodios que a nuestro parecer fueron los mejores del año. Dividimos el conteo en dos partes. Aquí la primera.

10 . Green Means Go – Kidding

Una de las grandes series revelación del año fue Kidding, no solo porque trajo de vuelta a Jim Carrey a la pantalla chica, sino porque presenta frescura. La muerte es vista a través de la risa, develando cómo la vida está llena de apariencias y máscaras para poder continuar.

9 . Start – The Americans

El último episodio de esta serie resulta apropiado para todo lo que se construyó. No solo cerró el círculo respondiendo preguntas que teníamos desde el piloto, sino que además tiene giros impresionantes. Aunque lo que importa al final es el corazón de esta familia.

8 . Love Is the Message – Pose

La manera en que Ryan Murphy plasma en este episodio el tema del SIDA en los 80’s es sublime. Mientras Patty decide hacerse una prueba, Pray Tell organiza un cabaret en la sala del hospital donde su amante murió por complicaciones de esta enfermedad. ¡Es imposible que no lloremos!

7 . Andre and Sarah – Forever

La serie de Amazon rompe completamente con la historia planteada con este episodio fuera de lo común, donde dos extraños se enamoran y viven una relación de amantes, sin tomar nunca una decisión. ¡Es el miedo al amor y al fracaso en su pura expresión!

6 . The Good Twin – GLOW

La aclamada serie de Netflix nos presenta un episodio independiente que nos muestra el show dentro de la serie. Homenajea a las verdaderas luchadoras que inspiraron la historia, presenta videos de música retro fabulosos y partidas de lucha épicas, explotando todos los elementos de la televisión ochentera.

5 . Free Churro – Bojack Horseman

Nuestra serie favorita animada para adultos demuestra en este episodio porqué es uno de los dramas más realistas del momento al presentarnos un monólogo de más de 20 minutos que nos mantiene pegados a la pantalla, a pesar de que duela demasiado.

4 . Falling – Sharp Objects

Recordar el último episodio de la serie basada en el libro homónimo de Gillian Flynn nos pone la piel de gallina. La culminación de esta historia llega con la gran revelación sobre el verdadero asesino de Wind Gap: Camille encuentra dientes humanos en la casa de muñecas de su hermana y de repente todos los detalles previos encajan perfectamente.

3 . Kiksuya – Westworld

Este episodio de la segunda temporada nos encantó porque nos contó una historia de amor en el tiempo en tan solo 50 minutos. Nos alejó de la guerra de Dolores y los demás anfitriones para mostrarnos el lado más humano y también trágico de Akecheta, un personaje que creíamos era un villano, pero después de ver este episodio nuestra perspectiva cambió por completo.

2 . The Queen – Castle Rock

Aunque la serie creada a partir del mundo de Stephen King tuvo un final decepcionante, la genialidad de este episodio no deja de sorprendernos. Sobre todo porque se representa perfectamente la enfermedad de Ruth con muchos recursos cinematográficos, entre ellos, los planos secuencias, logrando un increíble montaje.

1 . Two Storms – The Hauting Of Hill House