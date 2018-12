Los mejores episodios del 2018, Parte 2

El año casi termina y con ello viene el momento de recordar lo mejor y lo peor en cuanto a las series televisivas. Tuvimos grandes temporadas, estrenos inesperados y decepciones dolorosas. Si bien anteriormente ya te hablamos de las mejores series que marcaron el 2018, ahora toca el turno de hablar de esos episodios individuales de nuestras series favoritas que nos impactaron por diferentes razones. Esta es la segunda parte. En este link les dejamos la primera. Para hacer este ranking todo el equipo de It’s Spoiler Time participó.

9 . The Bent-Neck Lady – The Haunting of Hill House

Los primeros episodios de The Haunting Of Hill House fueron, por así decirlo, bastante lentos. Se tomó su tiempo para establecer a cada uno de los niños Crain y parecía no tener la chispa necesaria. Este capítulo fue una bisagra en el desarrollo del show. La historia esta vez giró en torno a Nell, la más joven de los niños Crain y la que sigue siendo el más perseguida por los eventos que ocurrieron en Hill House. Y este episodio nos muestra, de manera impactante, desgarradora, exactamente por qué es eso.

The Bent-Neck Lady es el episodio que aprovecha al máximo sus líneas de tiempo duales, impulsando la historia de Nell en el presente al resaltar los fantasmas de su pasado, con impresionantes actuaciones tanto de Victoria Pedretti como Violet McGraw. Todo lo que pensábamos que sabíamos acerca de la historia, resultó que no era tan exacto. Esta parte del programa no solo es una de las más temibles de Hill House, sino también la más triste.

8 . Something Stupid – Better Call Saul

Comenzando con Jimmy y Kim juntos, luego la pantalla se parte en dos, dividiéndolos por una línea negra gruesa: nos muestran un montaje que abarca nueve meses, un período en el que podemos verlos a la deriva, pero permaneciendo juntos. Siguen siendo socios en casi todos los sentidos, pero hay una barrera muy visible entre ellos. Es una representación impresionante del paso del tiempo, y se lleva acabo mientras avanza en los personajes, la trama y los temas del programa.

El propósito de todo esto, en última instancia, es terminar con la libertad condicional de Jimmy y acercarnos aún más a Saul Goodman. Pero Something Stupid reconoce que la parte clave de ese viaje ahora es la fractura de la relación de Kim y Jimmy, y este episodio juega con eso. Es uno de los mejores episodios que el programa ha entregado; no necesita la acción principal, ni la intensidad de su historia principal, lo que tenemos aquí es un trabajo de carácter muy emocionante y, de alguna forma, desgarrador.

7 . Mother of All Matches – GLOW

La temporada 2 de GLOW fue más abarcativa y más audaz y mejor que la primera , y logró equilibrar más la acción dentro del ring con el trabajo convincente de los personajes y la narración emocional.

El cuarto episodio de la temporada 2 es un resumen brillante de todo lo que GLOW hace tan bien. Las historias paralelas siguen a Welfare Queen y Liberty Belle en la preparación de su gran enfrentamiento, contrastando sus diferentes experiencias de ser padres: Tammé no puede estar más orgullosa de su hijo, quien va a la universidad, mientras que Debbie lucha con el trabajo de malabarismo y ser una madre soltera. Todas esas historias se juntan en el ring, que, al final, da un giro realmente conmovedor, en un drama muy bien narrado.

6 . Loud, Fast and Keep Going – Barry

Ya hablamos un poco sobre el show en este artículo y aquí les traemos el mejor capítulo de la serie. Como creíamos, la carrera de Barry como un asesino a sueldo se mezcla con su recién descubierto amor por la actuación y la comunidad y de eso se trata todo esto básicamente. Los resultados se manifiestan de una manera emocionalmente aplastante tanto para los espectadores como para el protagonista.

Hader entrega un monólogo de Shakespeare en su forma más cruda, haciéndote sentir el profundo dolor que está experimentando y, a la vez, el episodio también logra ser hilarante.

5 . The Department of Puberty – Big Mouth

La primera temporada de Big Mouth fue genial, pero la segunda está, mínimo, dos escalones más arriba. Nuestros chicos volvieron este año para mostrarnos que las segundas partes a veces pueden ser mejores. Este episodio nos lleva a un mundo que desconocíamos: el de los monstruos hormonales. ¿De dónde vienen Maury y Connie? ¿Por qué están con los chicos? ¿Ellos los eligieron? Hasta este capítulo eran incógnitas que necesitábamos resolver. Y la serie aquí nos lleva a conocer cómo es la vida cotidiana de los monstruos hormonales cuando no están con sus pupilos.

El episodio gira entorno a Jessi, casi como el resto de la temporada, a quien la preadolescencia la está haciendo sufrir más que a ningún otro personaje y Connie, su compañera hormonal, solo empeora su condición. Jessi toma un camino que la puede llevar a la depresión absoluta o a su rehabilitación y a su lado tenemos a Nick y Andrew quienes la quieren ayudar, pero al final terminan más preocupados por la vida de sus propios monstruos hormonales. Esto, sumado a la historia que pasa “en el mundo real” con el Coach Steve y Jay que parece tomar un giro inesperado, lo transforman en uno de los mejores capítulos del show. Ver a los monstruos hormonales en un contexto donde nunca los vimos le da una frescura al capítulo como ningún otro. Y si a eso le sumamos la introducción de nuevos personajes que nos hacen querer desear aún más la llegada de una tercera temporada, pues ahí estamos hablando de un final de temporada prácticamente perfecto… Tan espectacular como su predecesor.

4 . The Box – Brooklyn 99

Parte de lo que hace que Brooklyn Nine-Nine sea tan grande es la forma en que cada uno contribuye con su parte única a la totalidad de un capítulo. A pesar de centrarse casi exclusivamente en Peralta y Holt, The Box muestra todas las fortalezas del programa.

Sin el resto del elenco, la responsabilidad recae en la dinámica Holt – Peralta, que en esta etapa es tanto padre-hijo como jefe-empleado. Andy Samberg y Andre Braugher tienen una química tan maravillosa que es fácil perderse en sus intercambios de ida y vuelta, que se reparten en una serie de fascinantes chistes rápidos y una química única. La frutilla del postre en este capítulo es la actuación del invitado Sterling K. Brown como el sospechoso en un caso de asesinato, con un interrogatorio que hace que el trío funcione maravillosamente y permitan a Braugher sacar a relucir su mejor versión.

3 . Force of Evil – Altered Carbon

Cada vez que una serie nos muestra un capítulo donde podemos observar un montón de aristas en los personajes y temáticas dentro de la serie, ese episodio suele ser su mejor producción. Eso es lo que pasa aquí en el cuarto de Altered Carbon. Por un lado tenemos a Ortega y su cena del día de los muertos junto a su familia y un regalo inusual para ellos: logra “revivir” a su abuela y poner su consciencia en el cuerpo de un delincuente, lo que nos da dos condimentos; la abuela relacionándose con familiares que pensó que nunca iba a volver a ver, lo cual es tierno, sentimental y a la vez cómico, porque vemos a un delincuente de más de 30 años todo tatuado, con barba y de más de 1,80 de altura comportarse como una anciana.

Y por otro tenemos a Kovacs siendo torturado una y otra y otra y otra vez por algo que en realidad no hizo, y que, además, nos ofrece una de las mejores escenas de acción del programa. Una historia que bien podría ser de Black Mirror, más teniendo en cuenta que el show es uno que se desarrolla un par de décadas en el futuro. Un contraste completamente opuesto a lo que pasa con Ortega, mucho más oscuro y cruel. Son dos historias opuestas, pero que sirven al mismo tiempo a un mismo propósito: desarrollar el carácter de los personajes, explicar lo bueno y lo malo que tiene este nuevo mundo que nos presentan.

2 . Karen – Daredevil

Daredevil temporada 3 fue un gran regreso para la serie, y tuvo algunos momentos verdaderamente sobresalientes: la fuga en la prisión que concluyó el episodio 4, la pelea Daredevil vs ‘Daredevil‘ en el sexto y la emocionante batalla del final. Entonces, ¿por qué elegimos a Karen? Daredevil no solo es capaz de las asombrosas secuencias de acción que realmente se han transformado en una marca registrada, sino también desarrolla una narrativa convincente y dramática alrededor de cada uno de sus protagonistas.

Algunos episodios se destacan por la acción, otros por el drama o por algún otro elemento, pero Karen es todo eso junto y, a diferencia de los demás, no encaja en lo que “esperamos” de un episodio de Daredevil. El capítulo se centra exclusivamente en Karen Page, un viaje al pasado para finalmente obtener respuestas a lo que sucedió en su vida, y allí descubrimos que tan devastadores son. Es el episodio que impide que esto sea solo un espectáculo de superhéroes, y lo convierte en un drama mucho más humano. Y luego de eso, aún encuentra tiempo para agregar un condimento de acción emocionante. Un capítulo que es de lo mejor que ha producido Marvel en la TV y, que incluso es mejor que algunas de sus películas.

1 . The Planned Parenthood Show – Big Mouth

Big Mouth continuó sobresaliendo con su mezcla de humor negro, grosero y comentarios efectivos sobre los problemas que enfrentamos durante nuestra adolescencia, y nunca esa combinación tan extraña funcionó mejor que con este episodio.