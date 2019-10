Los mejores episodios humorísticos de Halloween

Ya les recomendamos muchos shows y películas de terror; ahora es turno de destacar a los programas que decidieron hacer un especial repleto de risas. Con una lista que lleva los nombres de los mejores espectáculos humorísticos de los últimos tiempos, veamos cuáles hicieron el mejor uso de Halloween.

5 . The Sluty Pumpkin Returns – How I Met Your Mother

En la primera temporada, Ted está desesperado por volver a conectarse con una mujer vestida de calabaza en una fiesta de Halloween hace años, pero no tiene suerte. 6 temporadas después, la mujer finalmente regresa, interpretada por Katie Holmes, y todavía con su legendario atuendo.

Cuando Ted finalmente la conoce, descubre que ella también lo ha estado buscando, pero rápidamente se dan cuenta que no tienen química. Después de haberla perseguido durante tanto tiempo, no puede obligarse a soltarla tan rápido. Es un capítulo donde lo vemos a Ted en todo su esplendor y por eso es tan entretenido.

4 . Halloween on Spooner Street – Family Guy

Halloween On Spooner Street merece estar aquí sólo por el disfraz de Stewie, pero el episodio también tiene otros momentos geniales.

Brian ayuda a Stewie con su primer recorrida de Halloween, pero los matones terminan robando los dulces. Sin embargo, su destino es significativamente mejor que el de Meg y Chris, quienes se cuelan en una fiesta y, gracias a que ambos llevaban máscaras, las cosas se terminan poniendo muy extrañas. Para completar la noche realmente terrible (pero muy divertida), Peter y Joe le hicieron una broma a Quagmire, lo que resultó en que él casi estrelle un avión con ellos a bordo mientras fingía ser un piloto kamikaze.

3 . HalloVeen – Brooklyn Nine-Nine

Los episodios de Halloween son un clásico de la serie y tras cada temporada se convirtió en un evento más grande y de mayor riesgo. Como se ha convertido en tradición, el episodio gira en torno a un atraco que involucra todo el recinto. En lugar del premio habitual, la victoria de Amy la lleva a encontrar un anillo de compromiso, y con ello la propuesta de Jake.

El hecho de que esto ocurriera durante un episodio con tantos giros y vueltas fue ciertamente un riesgo, pero valió la pena. HalloVeen combina las historias que venía narrando la serie junto a la diversión y los sucesos bizarros que suelen ocurrir en estos capítulos especiales. Es realmente un éxito.

2 . Treehouse V – Los Simpson

Homero viaja en el tiempo a través de una tostadora defectuosa y las diferentes realidades que se nos presentan son geniales, pero lo mejor de Treehouse V es su referencia a The Shinning: es una parodia genial que incorpora elementos clave de la película sin problemas mientras mantiene el humor clásico de Los Simpson y permite que la historia fluya.

Es hilarante, emocionante, brillantemente animado y presta mucha atención a los detalles. No solo es el mejor especial de Halloween de la serie, también uno de los mejores episodios en general.

1 . The One with the Halloween Party – Friends

Friends como serie es más reconocida por sus capítulos del Día de Acción de Gracias, pero cuando se focalizó en Halloween hizo uno de los mejores episodios del programa. Chandler y Ross se roban el show, pero el resto de sus compañeros acompaña a la perfección la historia, en especial Rachel y Mónica. Al igual que todas las grandes fiestas, siempre hay algo que sucede en alguna parte.

Rachel lucha por lidiar con sus instintos maternos, regala demasiados dulces demasiado pronto y termina dando dinero en efectivo. Phoebe conoce al novio de Ursula, Eric (interpretado por Sean Penn), e inmediatamente se enamora, mientras que Ross se preocupa por perder a Mona y termina luchando con Chandler. ÉPICO.