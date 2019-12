Siempre es el momento perfecto del año para ver un par (de docenas) de episodios de Friends, pero Navidad es especial: sí que se pasaron los Amigos en una y cada una de la festividad. Con 10 temporadas y más de 200 episodios, el show de culto tiene mucho para elegir, pero si buscas algo de inspiración para festejar alocadamente la llegada del Gordo Navideño, hemos reunido los mejores episodios más divertidos dedicados a la Navidad.

1 . The One Where Rachel Quits (S03E10)

Ok, el centro sería Rachel, PERO NO. Rachel se harta de su trabajo en la cafetería, mientras Phoebe se molesta porque Joey está vendiendo árboles de Navidad. Ella está firmemente en contra que “los árboles inocentes sean talados en su mejor momento y que sus cadáveres estén grotescamente decorados con oropel y luces centelleantes”. Épico.

2 . The One With The Creepy Holiday Cards (S08E11)

Cuando Mona quiere enviar tarjetas de vacaciones, a Ross le preocupa que su relación se esté moviendo demasiado rápido. Esto conduce al famoso monólogo “nos estamos divirtiendo, te ves joven”.

3 . The One With The Routine (S06E10)

Es MUY bueno. Este es el episodio del baile y de Phoebe, Chandler y Rachel buscan los regalos de Navidad de Mónica. Muy divertido.

4 . The One With Phoebe’s Dad (S02E09)

Lo más destacado de este episodio es el presupuesto amigable de los regalos. Ross obtiene dos latas de refresco de la estación de servicio, ¡mientras que Monica obtiene un artículo un poco más íntimo!

5 . The One With The Holiday Armadillo (S07E10)

Mega clásico de clásicos de la TV moderna. En quizás el mejor episodio de Friends de todos los tiempos, Ross intenta enseñarle a Ben sobre Chanuka y de alguna manera Santa, un armadillo y Superman terminan en la misma habitación. ¡Épico!