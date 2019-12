Los mejores episodios navideños de Springfield – Los Simpson

Como Navidad está cerca y Los Simpson acaban de cumplir 30 años en el aire, decidimos armarles esta lista con los mejores capítulos para ver el 24 y 25 de Diciembre. Los episodios navideños de la serie siempre son muy especiales; si bien se conserva el espíritu del programa, hay un elemento de felicidad, calidez y emoción que es extraño de ver en el resto del show.

5 . The Grift of the Magi

La corporación malvada detrás de Funzo, el juguete hecho por niños, para los niños, termina alienando a toda la ciudad, así que Bart y Lisa deben salvar la Navidad y destruir al muñeco que parodia a los Furby. Si bien el programa se centra en los hermanos, las pequeñas participaciones de Homero son geniales y eso sin contar la aparición especial de Gary Coleman. Además, el final es muy cálido y tiene un genial guiño a Cuento de Navidad de Charles Dickens.

4 . Miracle on Evergreen Terrace

Un “ladrón” incendia el árbol de Navidad de Los Simpson sin dejar ningún camión de bomberos para el pequeño Bart, ningún suéter para la pequeña Lisa y ningún salchichón francés para el pequeño Homero. Otra vez, tenemos a uno de los niños Simpson como centro del episodio, pero aquí hay una mayor participación de toda la familia. Además, como un episodio posterior de esta lista, hay un elemento emocional que envuelve a la historia y eso la hace muy particular.

3 . Skinner’s Sense of Snow

Skinner es uno de los mejores personajes secundarios que el programa tiene para ofrecer, y cualquier episodio que lo tiene como protagonista siempre es digno de ver una y otra vez. Aquí, por un lado tenemos a todos los niños de la escuela encerrados en la institución con Skinner y compañía, mientras que la historia secundaria sigue a Homero y Flanders tratando de rescatar a los chicos. Es un episodio genial donde ambas narrativas tienen un nivel impresionante de humor.

2 . Holidays of Future Passed

En este capítulo viajamos 30 años en el futuro y Bart se encuentra pidiendo consejos de crianza del peor padre del mundo. Mientras que Lisa trata de entender a su hija, que es todo lo contrario a ella. Los capítulos de la serie que se centran en un futuro distópico siempre tienden a ser medio flojos, pero este es la excepción y es uno moderno, lo cual es aún más extraño. Tenemos muchas historias siendo narradas al mismo tiempo y el mundo post apocaliptico en el que se convirtió Springfield es genial.

1 . Marge Be Not Proud

Bart sufre el peor sentimiento del mundo: decepcionar a su madre. Sin embargo, todo termina bien ya que los dos comparten, posiblemente, el momento más tierno de estos 30 años. Al igual que en Miracle on Evergreen Terrace, este capítulo tiene un condimento mucho más emocional que humorístico, cosa que pasa en contadas ocasiones en Los Simpson. Si bien los chistes son muy buenos, la historia de Bart tratando de redimirse es muy dulce.