Los mejores especiales navideños de la serie para disfrutar hoy y mañana – Doctor Who

Para todo fan de Doctor Who los diciembres significan solamente una cosa: la llegada del ya tradicional especial de Navidad – aunque en esta ocasión por primera vez lo tendremos en año nuevo –. Sabemos que todos tienen un capítulo favorito porque sin lugar a duda siempre son los más emotivos de toda la temporada. Además, hemos tenido especiales navideños en los que conocemos a nuevos personajes y en los que le damos la bienvenida a un nuevo Doctor.

Este año la tradición del especial de Doctor Who en diciembre marca dos puntos muy importantes: el primero la celebración de la época y el segundo que nos despedimos de la serie hasta el 2020. Es por eso Y PORQUE AMAMOS A TOOODOS LOS DOCTORES que nos dimos a la tarea de hacer una lista (sin ningún orden en especial ) con los mejores especiales navideños de esta gran y tradicional serie.

1 . A Christmas Carol (2010 )

A lo largo de los años hemos visto infinidad de adaptaciones del clásico de Dickens titulado A Christmas Tale, pero este capítulo simplemente ocupa un lugar muy especial en el corazón de todo fan de Doctor Who: primero que nada este fue el primer capítulo navideño de Matt Smith y segundo contó con la participación de Michael Gambon (el mismísimo Dumbledore) lo cual hace que sea un episodio memorable. La música juega un papel muy importante en este especial ya que la cantante Katherine Jenkins hizo su debut como actriz e interpretó una canción escrita especialmente para la serie, la cual todos recordamos perfectamente.

2 . The Time of the Doctor (2013)

Un especial lleno de emociones porque representa la despedida del undécimo Doctor y la batalla en Trenzalore, lugar en donde por mucho tiempo vimos que sería la tumba del personaje. Más allá de ser el final de Matt Smith en la serie, creemos que este episodio cuenta con una de las mejores interpretaciones del actor, además que realmente vemos cómo llegan a su fin varias historias que formaron parte de su estancia en la serie. Definitivamente uno de los mejores especiales de Navidad.

3 . The Runaway Bride (2006)

Donna Noble, Doctor Who y Navidad… ¿qué más podríamos pedir para tener un episodio muy divertido? Y es que no hay más que decir, solo que después de este episodio y tras la perdida de Rose todos quisimos ver a esta pareja juntos por más tiempo. Y para nuestra fortuna así fue.

4 . The Christmas Invasion (2005)

¿Cómo olvidar a David Tennant en pijama todo un episodio luchando contra los Sycorax y a los robots vestidos de Santa Claus? Este especial navideño fue uno de los capítulos más vistos del décimo Doctor y representa el inicio de su paso por la serie, el cual definitivamente nos marcó a todos.

5 . Voyage of the Damned (2007)

Un episodio muy especial de la serie moderna porque hasta el momento es el más visto y, a su vez, cuenta con la participación de Kylie Minogue cuyo personaje fue escrito exclusivamente para ella y el cual terminó por gustar a la mayoría de los fans. En este episodio podemos ver cómo el Doctor trata de evitar que una nave colapse contra el Planeta Tierra mientras unos robots no tan buenos lo persiguen.

6 . The Snowmen (2012)

Con todos los festejos del 50 aniversario este capítulo representa mucho en la historia de la serie porque además de contar con una gran historia que nos sitúa en la época victoriana y presenta personajes nuevos. Durante este especial por fin nos presentan a Clara como la acompañante del Doctor, y es a partir de este momento que empezamos a conocer un poco más de “la chica imposible”.

7 . The End of Time (2009)

Saquemos los pañuelos y empecemos a llorar:esto es lo que este capítulo nos provocó en su momento – y lo sigue haciendo-. Un especial de Navidad que nos encantó, pero a la vez nos hizo sentir una tristeza por la partida del décimo Doctor personificado por David Tennant, quien para muchos es considerado el actor que mejor ha hecho este papel en la serie moderna. Durante este episodio podemos ver cómo el Doctor se reencuentra con viejos amigos en una historia que, aunque a muchos no gustó del todo, nadie puede negar que en cuanto a emotividad tiene un 100 asegurado. ¿Cómo olvidar a Tennant diciendo I dont want to go? Un episodio que nos deja tristes, pero abre paso a la era de Matt Smith en la serie.

8 . Last Christmas ( 2014)