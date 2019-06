Los mejores estrenos en el cine en lo que va de este 2019

Llegamos a la mitad del año y muchas de las películas que estábamos esperando ya se estrenaron, mientras que hay otras que aún se están preparando para debutar: Toy Story 4 , Child’s Play , Men in Black y Spider-Man: Far From Home , por nombrar algunas, son las cintas que están esperando para llegar al cine. Pero eso es el futuro, cercano, pero futuro al fin. Es momento de repasar cuáles fueron los films que ya vimos en la pantalla grande y que más se destacaron.

5 . Us

Si bien Peele no pudo replicar la obra maestra que fue Get Out, Us es una asombrosa película. Es muy ingeniosa, cruda y sirve para tomar de conciencia sobre el horror del robo de cuerpos.

Lupita Nyong’o tiene una actuación espectacular que automáticamente la posiciona como una de las mejores actrices en ascenso.