Los mejores finales de episodios que la serie nos supo dar – Game of Thrones

Game of Thrones se ha caracterizado siempre por tener muchos finales de episodios maravillosos, sobre todo en los anteúltimos capítulos de cada temporada. En vísperas del último episodio de la serie, veamos cuáles fueron los mejores cierres.

5 . The Lion and the Rose

Tyrion le da a Joffrey una copa de vino que ha sido envenenada. Joffrey se ahoga violentamente mientras su madre se acerca a él, y Dontos ayuda a Sansa a escapar. Cuando Joffrey muere en los brazos de su madre, una furiosa Cersei, creyendo que Tyrion lo mató, hace que su hermano sea arrestado.

La interpretación de Jack Gleeson fue estupenda, porque le dio vida a un personaje tan despreciable que tuvo espectadores de todo el mundo unidos en el odio hacia su él. Después de tres temporadas aborreciendo a Joffrey, muchos esperábamos que muriera, pero no que sucediera tan pronto. Aunque fue genial verlo recibir lo que se le estaba acercando, casi te sientes mal por él gracias a la poderosa actuación de Lena Heady como una madre afligida. Pero luego recuerdas todas las cosas horribles que ha hecho y terminas celebrando.

4 . Mother’s Mercy

Olly le dice a Jon que un salvaje conoce el paradero de su desaparecido tío Benjen, pero afuera solo encuentra un letrero que dice TRAIDOR antes de que Alliser Thorne lo apuñale. Otros cuatro hombres apuñalan a Jon, cada uno pronunciando “por la Guardia”, antes de que Olly dé el golpe final, y Jon se desangra en la nieve.

Está bien, está bien, Jon no permaneció muerto por mucho tiempo, pero en el momento fue muy impactante. Ok, cliffhanger y todo, pero sí que nos pegó. La traición de The Night’s Watch a su Lord Commander fue una forma impactante de cerrar la temporada, que no fue la mejor del programa, ok, pero los siguientes episodios volvieron a encarrilarla. Esta escena rompió internet y la gente siguió adivinando hasta que llegó la temporada 6 y Jon volvió de la muerte.

3 . Baelor

Ned confiesa su “crimen”. Joffrey, ignorando los deseos de Sansa y su madre, dice que la traición no debe quedar impune y ordena que Stark sea decapitado. Pero vamos, Ned es el personaje principal, ¿verdad? No van a matarlo… ¿¡QUÉ!?

Este fue el momento que cambió Juego de Tronos para siempre. La escena donde comprendimos que no era una serie ordinaria y que cualquier cosa podía pasar de ahora en más. Al matar a Ned Stark, que era el principal candidato a quedarse con el trono en un futuro, el espectáculo se estableció como uno en el que cualquiera puede morir. Nadie esta seguro. Y esto fue solo el comienzo.

2 . The Rains of Castamere

Walder Frey traiciona a los Stark por no cumplir su promesa de que Robb se case con una de sus hijas. Talisa es apuñalada en el estómago, Catelyn ruega por la vida de su hijo, amenazando con matar a la esposa de Walder Frey, Lady Joyeuse, pero en vano, Roose Bolton apuñala a Robb en el corazón. Finalmente, Cateltyn corta la garganta de Joyeuse, y se lamenta en silencio por unos momentos antes de que su propia garganta sea cortada.

Este final tiene todo lo que se puede esperar de Game of Thrones. Ni dragones y batallas, no: tiene traición, matanza, golpe de efecto, increíble actuación. Te golpea justo donde más duele, tira de la alfombra justo debajo de ti y te sorprende. Y de eso trata Game of Thrones: sorpresas.

1 . Hardhome

Jon Snow viaja a Hardhome para salvar a los salvajes, pero justo cuando están a punto de salir atacan los Caminantes Blancos. Jon lucha contra algunos de ellos, pero miles de personas mueren. El Rey de la Noche resucita a los masacrados, sumándose a su ejército, mientras Jon y los pocos sobrevivientes restantes se van.

Como dije más arriba, sorpresas. Esta masacre sale literalmente de la nada. La secuencia completa de Hardhome, desde el momento en que los gritos de quienes se encuentran atrapados detrás de las puertas se silencian repentinamente, es una de las secuencias más intensas, llenas de acción, espectacularmente dirigidas y asombrosas de la serie. Pero lo más destacado es la imagen final de los sobrevivientes que se escapan cuando el Rey de la Noche levanta su ejército, con nada más que el escalofriante sonido del viento acompañando la escena. Un final escalofriante, que nos dejó a todos boquiabiertos y que, hasta ahora, es el mejor cierre del programa.