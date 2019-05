Los mejores finales de temporada de todos los tiempos, Parte 5

Ya pasamos por Los Soprano , Los Simpson , El Marginal , The Flash , 24 y tantas otras: ahora es turno de los pesos pesados, del evento principal. Veamos quién se queda con el título del mejor final de temporada.

5 . Friends – Temporada 6

4 . Game of Thrones – Temporada 6

Es el episodio con mayor calificación en IMdB ( 9.9 ) y un excelente final de temporada para lo que fue una perfecta sucesión de episodios. Teniendo en cuenta que las series modernas se centran más en el anteúltimo capítulo y no tanto en el final (pensemos en La Batalla de los Bastardos ), fue una grata sorpresa esta que nos dio GOT .

3 . The Walking Dead – Temporada 6

Quizás el último gran momento que nos regaló la serie, con la primera aparición de Negan , el plan del grupo de Rick que no se puede llevar a cabo, Eugene y su falsa valentía y la desesperación por Maggie .

Mejor momento: Cuando Negan finalmente los acorrala, se presenta con su maravilloso look y personalidad y empieza a elegir a quién va a matar, pero la cámara se apaga y nos deja con una ansiedad incontrolable.

2 . Breaking Bad – Temporada 4

Face Off es mucho más que un título inteligente: es el mejor episodio de Breaking Bad . Es un ejercicio para atar cabos sueltos, dejando a Walter como el único jefe en el negocio de la metanfetamina. Utilizando, en el camino, al astuto, pero también insoportable, guerrero en silla de ruedas Héctor quien, además de terminar con Gus , también desaparece y eso es otro punto a favor.

1 . Lost – Temporada 3

El mejor de todos fue Through The Looking Glass, de la tercera temporada, que, como el final de la serie de episodios, presentó algunos de los momentos más enérgicos y conmovedores del programa. Los espectadores probablemente citarán el fallecimiento de Charlie como un hito, pero son momentos emocionantes como cuando los Otros se enfrentan entre sí a los sobrevivientes que se quedan en la mente, así como la inolvidable frase de Jack “tenemos que volver Kate“. La mejor serie de todos los tiempos (hasta ahora).

Mejor momento: Obviamente cuando todos nos damos cuenta que Charlie va a morir y, en sus últimos instantes, escribe en su palma “no es el barco de Penny“. Llanto desconsolado.