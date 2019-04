Los mejores momentos de A Knight of the Seven Kingdoms – Game of Thrones

El segundo episodio de la temporada final de Game of Thrones volvió a tener gusto a poco, pero así y todo encontramos muchísimos momentos rescatables. ¿Será que estamos ansiosos? Probablemente, pero además sentimos que cada vez nos quedamos con menos tiempo antes del final definitivo y queremos ver todas las líneas argumentales resueltas. Mientras que puedes seguir revisando nuestro sitio para nuevas teorías, aquí te dejamos los mejores momentos de A Knight of the Sweven Kingdoms.

1 . The things we do for love

La llegada de Jaime Lannister no fue celebrada, como ya esperábamos. Su historia como el King’s Slayer lo enfrenta directamente con la nueva reina, Daenerys, y, además, tampoco tiene tanta buena fama entre los Stark. Cuando Bran repite la frase que Jaime le dijo en la primera temporada, el caballero se ve un futuro negro. Sin embargo, será el amor el que lo salve: Brienne of Tarth saldrá en su rescate, respondiendo por él.

2 . Jorah defiende a Tyrion para que vuelva a congraciarse con Daenerys

A Jorah Mormont no le basta con el ser el rey de la friendzone, también es un perdedor en su trabajo. Tanto así que se ve obligado a calmar las aguas entre el más joven de los Lannister y la reina Targaryen. Lo logra, por supuesto, y Daenerys le pide a Tyrion que no vaya a la batalla porque lo necesitará cuando todo termine.

3 . Sansa no cae en los trucos de Daenerys

Probablemente asesorada por Jorah Mormont, Daenerys hace un esfuerzo por encontrar un punto de encuentro con Sansa Stark. La nueva Lady Winterfell parece caer rendida, pero es solo una demostración de cuánto esta joven ha aprendido: en cuanto Daenerys baja la guardia, Sansa le reclama la soberanía del Norte. El Norte no se arrodilla.

4 . El regreso de Theon Greyjoy a Winterfell

Daenerys no estuvo de buenas en este episodio, definitivamente. No solo tuvo que aceptar la llegada del hombre que asesinó a su padre, sino que uno de sus aliados, Theon, regresó a pelear en el Norte, pero no por ella. En una escena conmovedora, Theon le pide a Sansa que lo deje pelear por Winterfell y, luego, ambos se abrazan con ternura.

5 . Por fin sabemos las intenciones del Night King

Mientras planifican cómo plantarse en la Gran Guerra, Bran revela que el verdadero objetivo del Rey de la Noche es asesinarlo a él, para poder dar rienda suelta a una oscuridad sin límites. Las teorías que rezan que el pequeño Stark se va a convertir en el nuevo Night King siguen en ascenso…

6 . Gendry y Arya

Probablemente la escena más conversada del episodio, la que más revuelo generó en redes. Arya, en la que podría ser la última noche de su vida, decide perder la virginidad con Gendry, no sin antes enterarse de que él es el bastardo de Robert Baratheon. Sus padres ya lo habían anunciado en la primera temporada, iban a unir sus casas…

7 . Todos los momentos de Tormund. Sí, todos.

¿El personaje más querido de Game of Thrones? Probablemente. Este hombre libre nunca deja de hacernos sonreír con sus historias salvajes y sus intentos por conquistar a Brienne of Tarth.

8 . Jorah es reconocido por Sam

A pesar de ser un perdedor con todas las letras, Jorah es reconocido por Sam, quien le entrega la espada de su familia, los Tarly, para que la lleve a la batalla. Recordemos que la espada que le correspondería por su apellido es la que blande Jon.

9 . Jaime convierte a Brienne en Caballero de los Siete Reinos.

Probablemente el otro momento más comentado del episodio: Jaime Lannister le devuelve la confianza puesta en él a Brienne cumpliéndole su sueño, volverse un caballero. ¡Era hora!

10 . Jon le revela la verdad a Daenerys