Los mejores momentos de la temporada final, Parte 1 – Orange is the New Black

Tranquilamente podemos decir que Orange Is The New Black terminó de una forma perfecta. En esta última entrega la serie realizó una fuerte crítica a la realidad social y a la vez siguió profundizando en sus personajes, como sucedió con Cindy.

Más allá de todas las flores que podemos decir sobre la trama, seguimos sin superar el hecho de no tener más a OITNB, y es por eso que hemos realizado una recopilación de TODOS los grandes momentos de la última temporada, la final, y a partir de esta primera entrega, los recordaremos a TODOS, desde los que nos hicieron reír hasta los que nos emocionaron y nos hicieron lagrimear.