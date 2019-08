Los mejores momentos de la temporada final, Parte 2 – Orange is the New Black

MUCHOS fueron los momentos inolvidables que estas reclusas nos han regalado. La temporada final de Orange Is The New Black no fue la excepción y nos entregó guiños que nos emocionaron a más no poder.

Mientras seguimos superando este final viéndolo una vez más, recopilamos miles de escenas y momentos que podemos considerar los mejores de esta última entrega: así que como ya hemos traído una primera parte (puedes leerla aquí), aquí les dejamos esta segunda parte con aquellas escenas que nos han hecho pasar por múltiples emociones.