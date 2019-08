Los mejores momentos de la temporada final, Parte 3 – Orange is the New Black

Orange Is The New Black finalizó a pura emoción, por eso esperamos que sea reconocida con premios: ¡se lo merece! Los fans no podemos dejar de hablar de la última temporada ya que fue una de las mejores entregas que ha tenido el show. Fue importante ver el equilibrio que hubo en la trama entre felicidad y tristeza… La vida misma.

Como seguimos en esta etapa de duelo por su final, aquí les traemos esta tercera y última parte de los momentos más destacados de la entrega final (puedes leer la primera parte aquí y la segunda aquí).