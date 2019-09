Los mejores momentos de las series de Marvel en Netflix

El universo de Marvel en Netflix se murió, pero nos dejó muy buenos recuerdos en cada una de sus series. Otros, no tanto…

5 . Luke Cage entra al edificio

4 . The Defenders en el pasillo

La serie puede no haber sido del agrado de todos, pero está claro que esta escena de lucha fue una excelente parte del espectáculo, independientemente del resto de su calidad. Comenzó cuando el ya mencionado dúo Heroes For Hire se enfrentó a varios de los matones de The Hand y se elevó aún más cuando Daredevil y Jessica Jones se unieron a la pelea. La escena pasó de una pelea en una sala de reuniones al pasillo del edificio, algo que fue muy común ente tipo de shows, pero que siempre funcionó.

Elektra se unió a la gresca, Matt tuvo su primera escena de combate desde el final de la temporada 2 de Daredevil, Iron Fist pudo mostrar sus poderes y fue uno de los pocos momentos donde brilló y Luke y Jessica finalmente se vieron de nuevo mientras golpeaban a un par de villanos. Este momento fue agua en el desierto de lo que fue el programa.