Los mejores momentos de Leia en la Saga Skywalker

Con El Ascenso de Skywalker llegó el final de la historia de muchos personajes que amamos, entre ellos Leia, a quien vimos pasar a la eternidad en los últimos minutos de la película, algo que ciertamente podíamos predecir. Si bien Carrie Fisher falleció durante la filmación de The Last Jedi, Leia recién se fue en The Rise of Skywalker dejándonos una gran cantidad de momentos hermosos. Estos son los mejores.

5 . “You are my only hope”

Quizás este no sea un momento épico como el resto de los de la lista, pero es una de las frases más icónicas de la princesa, sin lugar a dudas. Su plan funcionó a la perfección y condujo al éxito de Alianza Rebelde, todo gracias a su valor e inteligencia.

Cuando Darth Vader sube a bordo del Tantive IV, la princesa Leia no se asusta: ella sabe exactamente qué hacer, y eso es grabar un mensaje en la memoria de R2-D2 pidiéndole ayuda a Obi-Wan Kenobi. Luego, lo mete en una cápsula de escape con C-3PO y los envía a Tatooine. El comienzo de todo.

4 . Contra Moff Tarkin y Vader

Leia es llevada por primera a la Estrella de la Muerte, se niega a mostrar signos de miedo. Esa es la marca de una persona valiente. Cuando se enfrenta a Darth Vader ni siquiera pestañea, así que menos lo iba a hacer con su mano derecha.

Cuando es confrontada y secuestrada por Vader no se la ve atemorizada y apenas se enfrenta a Tarkin le dice: “Reconocí tu mal olor cuando subí a bordo”. ¡Te extrañamos, Leia!

3 . Contra Jabba

Leia no cambia mucho de look dentro de la saga, pero en el momento en el que lo hace logra uno de sus mejores momentos. Ella llega para salvar a Han, pero finalmente es capturada y se ve obligada a usar una bikini como esclava.

Más tarde, mientras Luke, Han, Lando y Chewie están luchando contra los guardias, ella envuelve sus cadenas alrededor del cuello de Jabba y lo estrangula. Este Hutt era un temible capo de las pandillas, y Leia lo mató. Nunca subestimen a la princesa.

2 . El reencuentro con Han

Mark Hamill ha expresado su decepción porque Luke Skywalker nunca pudo compartir un momento final con Han Solo antes de su muerte, pero afortunadamente, Leia tuvo el suyo. Cuando se volvieron a ver luego de tantos años, fue genial y cuando se despidieron fue aún mejor.

Primero se encuentran en el campo de batalla, en un momento muy incómodo y tierno al mismo tiempo; luego, en la base de operaciones de La Resistencia, antes que Han se dirigiera a la Base Starkiller con la esperanza de traer a su hijo, se dieron un muy sentido abrazo. Fue uno de los momentos más memorables de la película, y la emoción de la escena proviene de la química sincera compartida por Carrie Fisher y Harrison Ford.

1 . Disparando Stormtroopers

Aunque técnicamente son Luke Skywalker, Han y Chewie quienes vienen al rescate de Leia en la Estrella de la Muerte, ella es quien los saca de allí encontrando la ruta de salida y disparándole a los troopers.

Le dispara al túnel de la basura y le dice a Han“alguien tiene que salvar nuestras pieles” antes de devolver el fuego a todos los Stormtroopers. Tú no salvas a la princesa, ella te salva a ti.