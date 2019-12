Los mejores momentos de los episodios 3 y 4 – The Mandalorian

1 . Mando decide recuperar a Baby Yoda

2 . Mando arrasa con los stormtroopers

3 . Los mandalorianos ayudan a huir a Mando

Cuando todo parecía perdido para Mando y Baby Yoda al verse rodeados de todo el gremio de cazarecompensas, la tribu de Mando apareció para salvarlos. Nos encantó ver que utilizaran armas y gadgets diferentes a los que habíamos visto con Mando y que lo apoyaran sin dudarlo.

No podemos quitarnos de la cabeza la frase: This is the way!