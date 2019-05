Los mejores momentos de Lyanna Mormont, nuestra por siempre pequeña gigante – Game of Thrones

Ella fue Lady Lyanna Mormont, líder de Isla de Osos, quien desde que llegó a Game Of Thrones en la sexta temporada no hizo otra cosa que enamorarnos: su primera aparición fue en The Broken Man (S06E07) y dejó muy en claro su fortaleza, que iba a luchar junto a todos. Sabíamos que ella podía fallecer en la Batalla de Winterfell, y así fue. En The Long Night (S08E03) fuimos testigos de su muerte, que si bien nos hizo llorar desconsoladamente, nos dejó con un sabor dulce en la boca: la más pequeña guerrera se fue de la manera más grande habida y por haber, derrotando a un gigante no-vivo. En homenaje a nuestra por siempre Lady Osita, aquí recordamos sus mejores momentos, los mismos que nos hicieron amarla, vitorearla, aplaudirla de pie. ¡Gracias por tanto pequeña!

1 . Lyanna no dudó en rechazar el pedido de Stannis Baratheon cuando demandó el apoyo de los Señores Norteños: dejó bien en claro que no le juraría lealtad y que su casa, La Casa Mormont, no doblaría la rodilla ante nadie más que un Stark.

2 . ¿Niña? ¡Qué va! No temió en desafiar a Jon Snow y a Sansa cuestionando su lealtad al Norte. Fue gracias a Davos que ofreció su ejército.

3 . Nunca olvidaremos la mirada que Lyanna le echó a Ramsay antes de la Batalla de los Bastardos cuando el Bolton aseguró que perdonaría la traición de las Casas Norteñas.

4 . Puso en evidencia a las Casas del Norte que rechazaron el llamado de Jon y Sansa a las armas. A los Manderly, los Glovers y los Cerwyns les dejó en claro que no importaba si Jon era un bastardo o no: en sus venas corría y corre la sangre Stark.

5 . Proclamó a Jon como nuevo Rey en el Norte. ¡Lloramos de alegría!

6 . Antes de la Batalla de Winterfell, Lady Lyanna comenta que en la Isla de Osos todos los mayores de 10 años entrenan para el combate sin importar el sexo. Y agregó: ella no se quedaría tejiendo mientras los hombres lucharían por defenderla. ¡AMAMOS cómo calló a todos!

7 . No temió a Jon cuando le dio su opinión con respecto a su abandono de Winterfell para solicitar la ayuda de Daenerys Targaryen en Dragonstone.

8 . Tampoco le tembló el pulso para volver a cuestionar a Jon cuando abdicó su lugar como Rey en el Norte cediendo ante Daenerys.

9 . NUNCA vamos a olvidar cuando Jorah, su primo, le suplicó que no participara de la batalla; si ella caía la Casa Mormont se extinguiría. Pero a Lyanna poco le importó: ¡IMPOSIBLE que se quede de brazos cruzados!

10 . La vimos luchar como nunca sin temer a ninguno de los Wights que cruzaban los muros de Winterfell, dejando todo en el campo de batalla.