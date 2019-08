Los mejores momentos de Martin en la serie – Los Simpson

En este momento se desconoce qué planean hacer Los Simpson con sus personajes: la Sra. Krabappel fue asesinada respetuosamente después de la muerte de Marcia Wallace , mientras que Lionel Hutz y Troy McClure fueron retirados en silencio a raíz del asesinato de Phil Hartman . Aunque Martin tal vez no era un personaje principal, fue una parte importante de Springfield y se ganó un lugar en nuestros corazones: en los últimos 30 años ha estado involucrado en algunos episodios clásicos y es hora de que recordemos sus mejores momentos.

4 . Martin invita a Nelson

El primer momento entre Nelson y Martin (quedan más por venir). Es un poco rápido, pero es reconocible al instante, no podía no estar en la lista.

Es una pena que, con la historia principal de Skinner y Krabappel, no veamos gran parte de su fiesta teniendo en cuenta que tiene un talento especial para el entretenimiento.

3 . Nelson, Bart, Milhouse y Martin

Bart On The Road merece su lugar privilegiado en la lista y, por qué no, también dentro de los mejores episodios de la serie.