Los mejores momentos de The Last of the Starks – Game of Thrones

Mientras HBO continúa su lucha encarnizada con las filtraciones y los spoilers, los fans de Game of Thrones seguimos, semana tras semana, haciéndonos a la idea de que estamos despidiéndonos de Westeros para siempre.

Con el Night King derrotado, el cuarto episodio, titulado The Last of the Starks, puso el ojo sobre el sur, sobre King’s Landing y su reina infame, Cersei. Repasemos juntos los mejores momentos.