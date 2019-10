Los mejores mundos mágicos de la historia del cine

Los mundos mágicos del cine son muy importantes para esa ecuación, y por eso hemos armado esta selección de 7 películas que nos abren la puerta a los mejores lugares fantásticos donde la magia existe, donde las leyes reales de la física no aplican y que han invitado a varias generaciones a seguir jugando con su imaginación.

El cine es una herramienta, tal como las series y los libros, que nos permite transportarnos a nuevos universos, a otros mundo donde lo que en realidad no existe allí sí. Muchas veces es un mecanismo para poder despejar nuestras mentes de la rutina diaria que nos va agobiando, y cuando somos chicos es la inspiración para poder jugar nuevos juegos.

1 . El mago de Oz (1939)

2 . Fantasía (1940)

3 . Alicia en el país de las maravillas (1951)

4 . Peter Pan (1953)

Por supuesto El País de Nunca Jamás no puede faltar si hablamos de mundos de fantasía. Los niños no crecen y pueden elegir no ser adultos. Veremos sirenas, piratas y hadas que con su polvo hacen volar.