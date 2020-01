Los mejores shows que llegarán a The CW en 2020

En 2020 , con la llegada de Disney+ y HBO Max , entre otras plataformas, The CW tendrá una tarea difícil para generar interés, pero aquí están algunas de las producciones que no se pueden perder.

Hace algunos años que The CW se ha establecido como una de las cadenas más confiables en cuanto series y los televidentes siempre esperan algo más.

1 . Superman and Lois

Considerada como una versión moderna del clásico The Adventures of Lois & Clark , la serie seguirá a la pareja mientras intenta hacer malabarismos con su nueva vida como padres, con las presiones de la lucha contra el crimen y el trabajo de reportera.

Tyler Hoechlin finalmente encabezará su propia serie de televisión, pero no lo hará solo, ya que Bitsie Tulloch también estará a su lado. El ex showrunner de Flash , Todd Hellbing , está listo para escribir el guión del episodio piloto y servirá como productor ejecutivo

2 . Green Arrow and The Canaries

Arrow puede estar punto de abandonar las pantallas para siempre, pero espera dejar algo para The CW : un spin-off que se centrará en personajes que estuvieron directamente involucrados en la serie. El penúltimo episodio de la temporada final del show servirá como una especie de piloto.

3 . Walker

A principios de este año se anunció que los estudios de CBS Television estaban trabajando en un reboot de la serie que se esperaba que siguiera los pasos de la original, pero esta vez se transmitirá en The CW , experto en shows de acción.

4 . Precuela The 100

Una serie distópica oscura que se centra en el estado de la población humana 97 años después de un apocalipsis nuclear: The 100 ha pasado las últimas seis temporadas permitiéndonos ver cómo la humanidad finalmente se levantó de las cenizas, y llegará a su fin en 2020. El programa es, sin lugar a dudas, uno de los más consistentes de The CW y ahora finalmente vamos a descubrir cómo sucedió todo.

Que The 100 termine no significa que hayamos visto lo último de este universo sino todo lo contrario: el programa tendrá un spin-off pero sin ninguno de los personajes principales ya que será una precuela que nos permitirá ver lo que realmente sucedió inmediatamente después del apocalipsis nuclear que lo cambió todo. El concepto se presentará como una suerte de piloto en uno de los episodios finales de The 100 y será escrito por el showrunner Jason Rothenberg.