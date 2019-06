Los mejores shows que transmitió Nickelodeon durante la década de 1990

Muchos de los que atravesamos nuestra infancia / adolescencia en la década de 1990 sabemos que Nickelodeon era uno de nuestros canales favoritos, y sus contenidos siempre fueron GENIALES. Por eso hoy, en manera de homenaje, recordaremos los mejores shows de la N para niños y adolescentes que siguen representando a esa década a la perfección.

1 . Clarissa Explains It All

Emitida de 1991 a 1994, esta serie fue, para muchos, el primer contacto con Melissa Joan Hart. Nos divertía mucho ver cómo Clarissa solucionaba sus problemas y la rivalidad con su hermano Ferguson.

2 . Are you afraid of the dark?

Clásico de clásicos de terror para chicos. Emitida entre 1991 a 1996, la serie nos dejaba ver a un grupo de adolescentes, la Sociedad de la Medianoche, que todas las semanas nos traían una nueva historia de terror. ¿Cómo olvidar que todos los episodios terminaban con uno de los integrantes apagando el fuego de la hoguera?

3 . Sabrina The Teenage Witch

Emitida de 1996 a 2003, Sabrina se grabó en nuestra memoria y ni hablar de nuestro corazón. Ver como la protagonista descubre ser bruja, conocer a sus tías y por su puesto a su gato parlante es algo que aún amamos. ¿Cuántos bautizamos a nuestro gato Salem por esta serie?

4 . Pete & Pete

Esta comedia fue emitida de 1993 a 1996 y nos presentaba a este par de hermanos, ambos llamados Pete. Se caracterizaba por su humor surrealista dentro de una historia que se basaba en situaciones cotidianas de la niñez y adolescencia.

5 . Sister Sister

Antes que Juegos de gemelas (1999) fuera protagonizada por Lindsay Lohan nosotros éramos fans de esta serie que se emitió de 1994 a 1996 donde conocimos a estas gemelas, Tía Landry y Tamera Campbell, que fueron separadas al nacer y se reencuentran accidentalmente. Esto revoluciona a ambas familias (recordemos, ya tenían su círculo) ya que ellas “obligan” a sus padres a vivir TODOS juntos.

6 . All That

O para nosotros en español Todo Eso. Podríamos decir que era la versión infantil de Saturday Night Live. Emitida de 1994 a 2004, la serie tuvo 10 temporadas. Sketch tras sketch conocimos a personajes como Ocrah, SuperTronco, Ed y Earbody, entre otros. ¡Ah! También conocimos a Kenan Thompson y Amanda Bynes por nombrar algunos de los actores juveniles más destacados.

7 . Kenan & Kel

Estos dos sí que nos han hecho reír. Entre 1996 y 2000 la serie nos presentó a Kenan y a Kel, quienes tenían la gran habilidad de siempre quedar metidos en problemas ¿Recuerdan la intro con Coolio? ¡De lujo!

8 . The Amanda Show

Este show, que se emitió de 1999 a 2002, fue un spin off de All That y por él conocimos a Amanda Bynes quien, recordemos, fue una gran figura de principio de los dosmiles. Ella protagonizó la mayoría de los sketchs y compartía cámara con Drake Bell y Josh Peck, quienes en 2004 ocuparon los roles en Drake & Josh.