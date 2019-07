Los mejores trajes del Arrowverse

Cuando Arrow debutó en The CW en 2012 fue exactamente lo que prometía: un espectáculo sombrío sobre un vigilante que disparaba a personas con flechas mientras intentaba salvar su ciudad. 6 años más tarde el Arrowverse se extendió y tuvimos un universo compartido que incluye varios programas de televisión de la red, llenos de personajes coloridos y algunos de los superhéroes más famosos del mundo.

5 . Deathstroke

4 . Zoom

El equipo de The Flash tuvo una tarea increíblemente difícil en la temporada 2 para encontrar un villano que sea tan formidable como el Reverse-Flash . Pero, de alguna manera, lo lograron y produjeron el que fue fácilmente el villano más aterrador de todo el Arrowverse . Si bien Zoom tenía muchas fortalezas, su atributo más importante era su apariencia.

3 . Green Arrow (Temporadas 5-7)

2 . The Flash (Temporadas 1-4)

Una combinación de campera y pantalón junto a un cinturón en forma de rayo: el traje no solo parecía un mono de una sola pieza, sino que era la definición de un eficiente disfraz de superhéroe. Solo con mirarlo, sabías que era el uniforme de un corredor porque era ajustado, elegante y aerodinámico. Sin embargo, su atributo más fuerte es la capucha que siempre se veía bien ajustada a la cara de Barry y se complementaba con los emblemas de rayos a los costados.

Si bien el color bordo estaba bien, el equipo alcanzó su punto máximo durante la temporada 4 cuando recibió una actualización importante, con un color rojo brillante que se asemejaba más al de los cómics.

Si bien la renovación completa del traje en la temporada 5 ciertamente tiene sus beneficios, no puede competir con la perfección del diseño original. Ese traje no solo resaltó de manera efectiva que Barry Allen no necesitaba músculos para ser el héroe más grande del Arrowverse, sino que tampoco necesitaba tanta elegancia para serlo.