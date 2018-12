Los menúes más horribles que se comieron en el apocalipsis zombie – The Walking Dead

Los muertos no son los únicos que tienen que comer en un apocalipsis zombie. Es posible que al principio no hayas notado todas las cosas groseras que los seres humanos de The Walking Dead comieron, pero a medida que la comida se hacía más escasa, la desesperación de los vivos se hacía mucho más evidente. A medida que la serie avanza, puedes decir mucho sobre un ser humano por lo que hay (y algunas veces no) en su plato.

Sea como sea, aquí están los menúes más repugnantes que se comieron en The Walking Dead hasta ahora.

¡GUÁCALA!