Hilda ha sido comparada con clásicos como The Iron Giant o las grandes obras de Hayao Miyazaki y, a decir verdad, no podemos hacer más que estar de acuerdo. Esta nueva serie animada nos introduce, como estos otros clásicos, en un mundo lleno de fantasía, con personajes exóticos y entrañables, en un ambiente que nos enseña a convivir con aquellos que no se parecen a nosotros. Estos personajes novedosos provienen, en su mayoría, de la cultura, el floklore y los mitos escandinavos: trols, elfos, pájaros de truenos, etc.

Al comenzar la serie nos encontramos con Hilda, una pequeña niña que vive en el bosque con su madre y su mascota, un adorable zorro/ciervo, con alma de exploradora y dispuesta a vivir toda clase de aventuras. Sin embargo, por una disputa territorial con ciertas criaturas diminutas, Hilda y su madre se verán obligadas a mudarse a la ciudad de Trolberg.