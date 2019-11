Los momentos más conmovedores de la segunda temporada – The End of The F***ing World

Terminamos la segunda temporada de The End Of The F***ing World y tenemos que admitir que nos hizo llorar demasiado. Reconectarnos con Alyssa y James, tras 2 años del estreno de la serie, fue más fácil de lo que pensábamos. Ambos personajes maduraron, aprendieron a vivir con las consecuencias de sus actos y curaron sus heridas del pasado. Por eso, hemos enumerado los momentos que nos estrujaron el corazón y nos hicieron llorar a mares. ¿Cuál otro agregarías?

1 . La muerte del padre de James

Fue absolutamente algo inesperado. Cuando por fin James había logrado conectarse con su padre, este murió de un ataque al corazón. Su padre se estaba esforzando realmente. Ver a James quedarse huérfano y llevar consigo las cenizas de su padre nos partió el corazón.

2 . Alyssa pidiéndole el divorcio a Todd

Sabemos que Alyssa no quería herir a Todd, pero lo hizo. Después de huir de la boda, él aún quería seguir con ella y construirle un hogar. A este chico no le importaba el pasado de la joven, y fue muy triste ver que su amor no era correspondido.

3 . Bonnie siendo derribada por James y Alyssa

Toda esta escena fue intensa: Alyssa admitió que no estaba bien, James descubrió que no debía salvarla y Bonnie se enteró que el profesor no era quién ella creía, lo había idealizado (o no quería admitir la realidad) porque era lo más cercano al “amor” que conocía.

4 . James pensando que Alyssa se quitaría la vida

James sabía que Alyssa no se encontraba bien, así que tras leer su carta pensó lo peor. Su madre se había suicidado, dejándole un gran trauma, y ahora ella era la única persona cercana que le quedaba. Verlo con lágrimas en los ojos mientras conducía nos dejó destrozados. Incluso cuando la encontró con vida seguía temblando. ¡Queríamos abrazarlo de inmediato!

5 . Alyssa aceptando que necesita ayuda y amando a James

Alyssa estuvo toda la temporada mintiéndose a ella misma, diciéndose que estaba bien cuando no lo estaba. Regresando a casa del profesor Clive, pudo admitirlo para ella misma y para James. Sabía que necesitaba ayuda psicológica para poder superar aquel trauma. Solo así, por fin pudo confesar sus sentimientos hacia James. Fue un momento muy agridulce. Un perfecto final.