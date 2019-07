La primera temporada de DARK nos dejó a todos impresionados con sus giros inesperados y enredada trama, y la nueva entrega no se quedó atrás: se revelaron nuevas identidades y descubrimos más secretos. No nos queda más que levantarnos de nuestros asientos y aplaudir a los creadores por su excelente trabajo.

1 . Jonas descubre que Adan es su versión mayor del futuro

¡Tenemos que admitir que esta revelación no la esperábamos! Sobre todo porque vemos a un Jonas completamente cambiado, no solo físicamente, sino también mentalmente. Jonas joven se impresiona cuando conoce la verdad y entiende que todo el tiempo ha estado luchando contra él mismo. Pero, ¿cómo llegará a convertirse en esa versión oscura de sí mismo?

2 . Jonas descubre que no puede salvar a su padre del suicidio

A pesar de que Adan lo envía al pasado para detener lo que él cree que es el comienzo de todo, Jonas descubre que no puede cambiarlo. Al contrario, el verdadero objetivo de su viaje era que le mostrara la carta a su padre Mikkel /Michael para que este supiera qué hacer y así continuar con el ciclo. ¡Nos rompe el corazón esta escena!

3 . Jonas descubre que él llevó a Mikkel a las cuevas

4 . Noah le dice a Charlotte que es su padre

Charlotte tenía el presentimiento de que todo lo que pasaba en Winden tenía que ver con ella, y no estaba tan errada: Noah le revela que él es su padre y que su madre sigue viva, aunque no le dice su nombre. Por supuesto, poco a poco comenzamos a ver que Noah no es tan malo como pensábamos.