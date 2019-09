Los momentos más oscuros de los cómics que no serán incluidos en la película

Días atrás Robert Pattinson habló por primera vez sobre su papel en la nueva película de Matt Reeves. Por lo cual, de aquí en más, seguramente comiencen a adelantarnos algunos detalles acerca del film.

Lo único que sabemos acerca del proyecto es que Bruce será joven, pero no tenemos en claro cuál será el enfoque del director. No obstante, estamos seguros que no se animarán a adaptar estos momentos.

Si bien el Caballero Oscuro no siempre es el héroe más oscuro de DC, ciertamente tiene una gran cantidad de contenido que difícilmente llegue a la pantalla grande: