Los momentos más perturbadores de la mejor serie episódica de los últimos años – Black Mirror

5 . Playtest

4 . Hated in the Nation

El programa decide sabiamente no mostrar el asesinato en masa en sí mismo: elige dejarlo todo a la imaginación. Cuanto más lo pienses, peor se pone: te das cuenta de que esos niños de la escuela no solo serían testigos de la muerte violenta de su maestro frente a ellos, sino que muchos de ellos volverían a casa ese día con padres muertos, con familiares muertos. Te das cuenta de que probablemente había muchas personas que murieron por los tweets en broma, que muchas de las víctimas probablemente fueron niños, ya que muchos participan en las redes sociales desde los 10 años.

3 . Black Museum

2 . Shut up and dance

Shut Up and Dance es probablemente el capítulo más sombrío de todo el show. Desde el momento en que Kenny se da cuenta de que lo grabaron masturbándose, todos en la audiencia sabían, en el fondo, que el video se iba a publicar. Pero no es hasta que Kenny le roba al banco que se hace evidente que aquí está ocurriendo algo más. Un video de ti masturbándote es embarazoso, claro, pero no es lo suficientemente embarazoso como para cometer un delito mayor.