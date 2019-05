Los motivos por los que pensamos que la batalla final será Jon vs Daenerys

A pesar de que Jon no desea sentarse en el Trono de Hierro, para Daenerys el golpe es fuerte: ella ha dedicado toda su vida a recuperar lo que le pertenece a su familia, ha atravesado océanos y superado toda clase de obstáculos para llegar a ser quien es. No está preparada para permitir que un bastardo del Norte venga a robarle la gloria.

El futuro no pinta bien para ella. Ha perdido demasiado y está al borde del colapso. Como si eso fuera poco, la historia familiar no la ayuda: es la hija de Aerys Targaryen, más conocido como el Mad King. No importa que Daenerys haya sido siempre justa, ni cuántos pueblos liberó de terribles tiranos, muchos, hasta algunos de sus consejeros, no dejan de temerle por su apellido.

Es cierto. Daenerys suele ser impulsiva, pero también ha demostrado una gran capacidad de escucha, incluso ante consejos que no la han llevado por el mejor camino. Sin embargo, todo parece indicar que Daenerys sucumbirá a sus más violentos impulsos tras los últimos reveses que ha padecido. Su rostro iracundo sobre el final de The Last of the Starks anuncia lo peor.