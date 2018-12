Los mutantes en pie de guerra en el midseason finale – The Gifted

En el medio de la crisis por las cancelaciones de las series de Marvel en el universo creado por Netflix, hay otras adaptaciones de cómics que siguen en pie. The Gifted es una de ellas y el pasado 4 de diciembre llegó al mid-season de su segunda temporada, que contará con un total de 16 episodios. En los primeros 9 que pudimos ver hasta ahora, la brecha entre los Mutantes Subterráneos y el Inner Circle se fue acrecentando, siendo los primeros los que siempre corren con desventaja. Repasemos juntos todo lo que hemos visto en esta primera parte de la temporada dos de The Gifted.

Al terminar la primera temporada, The Inner Circle, una suerte de nueva cara de The Hellfire Club, logró reclutar, gracias a las hermanas Frost, a algunos de los más importantes miembros de The Mutant Underground. Entre ellos, por supuesto, Polaris y Andy Strucker. En la segunda temporada por fin conocemos a la mente maestra detrás de las hermanas Frost: Reeva Payge, conocida en los cómics como The Black Queen, una mujer que muy pronto deja en claro que está dispuesta a todo para alcanzar lo que desea. La mejor de The Gifted es que todos los mutantes quieren lo mismo: vivir en paz, sin ser discriminados. En lo que no coinciden es en los modos. Mientras que The Mutant Underground cree en los medios pacíficos, The Inner Circle está dispuesto a dar un paso al frente en la batalla y hacerle saber a los humanos que, si quisieran, los mutantes podrían someterlos.

Por supuesto, los avances de The Inner Circle, más los eventos sucedidos en Atlanta sobre el final de la primera temporada (donde Andy y Lauren unieron sus poderes como los hermanos Von Strucker, creando todo tipo de destrucción y muerte), sólo lograron generar una escalada en la violencia contra los mutantes. Los refugiados son cada vez más, y eso nos lleva a conocer a un tercer grupo de portadores de gen X: los Morlocks. Estos mutantes que viven en las alcantarillas se caracterizan por su extremismo. No están dispuestos a convivir con los humanos, por lo que crearon su propio mundo subterráneo. La mayoría de los Morlocks tienen una apariencia que no les permite disimular su gen X (como es el caso de Clarice, que tiene las orejas puntiagudas, el pelo violeta y los ojos reptilianos), pero los que no, eligen marcarse a fuego con una M en el rostro para pertenecer.

Estas tres distintas corrientes de mutantes deberán enfrentarse a los humanos que los persiguen cada vez más, sobre todo de la mano de The Purifiers, unos extremistas que, en esta oportunidad, van a estar liderados por Jace Turner, ex Sentinel Services. Pero también deberán enfrentarse entre ellos, con sus creencias, con lo que cada uno defiende. The Mutant Underground parece siempre correr detrás de The Inner Circle, que definitivamente tiene más recursos, mientras que los Morlocks se mantienen a un costado como una tercera y tentadora opción.

Los mismos personajes se verán tentados de un lado y del otro. Polaris y Andy, desde The Inner Circle, e incluso una de las hermanas Frost, Esme, algunas veces dudarán de las tendencias violentas de Reeva y de los modos de pelear por un lugar en el mundo. En The Mutant Underground, John se verá enceguecido por su deseo de ser el héroe que los mutantes necesitan y continuar con el manto de los X-Men, mientras que Marcos, por su parte, deberá cargar con el dolor de saber que Lorna tuvo a su hija lejos de él. Clarice será el vínculo con los Morlocks y, también, la voz de la razón cuando John y Marcos dejan de tenerla. Blink -que por primera vez será mencionada con ese nombre en esta temporada- intentará ayudar a los suyos, pero no sin dejar de ver las dificultades que se les presentan y los propios errores.

Los Strucker, sin duda, tendrán bastante en su plato: no solo la partida de Andy revolucionará a la familia, sino también las consecuencias de lo sucedido en Atlanta para Lauren serán durísimas. La joven cargará con un sentimiento de culpa y una necesidad de recuperar a su hermano que terminará llevándola a ponerse en riesgo. Mientras tanto, Reed comenzará a manifestar sus poderes de manera completamente azarosa y destructiva, por lo que también deberán buscar una forma de lidiar con sus dones. En el mid-season de esta temporada, Andy y Lorna se entregan a la lucha de The Inner Circle luego de haberlo perdido todo: Polaris debió ceder a su hija por su seguridad, como alguna vez lo hizo su propio padre con ella, y Andy tuvo que asesinar a su psicótica noviecita Rebecca para salvar a Reeva y los otros. Haciendo uso de sus enormes poderes, ambos serán fundamentales en la maniobra final de The Inner Circle: destruir los collares que bloquean los poderes de los mutantes en los establecimientos de seguridad.

John, por su parte, es capturado por The Purifiers, intentando salvar a Marcos y a Fade. ¿Qué será del destino de Thunderbird, quien además había sido declarado muerto? Nada bueno, seguramente. The Mutant Underground se queda sin líder en pleno amanecer de la revolución. Los Strucker, en su búsqueda por hallar una forma de manejar los poderes de Reed, llegaron a Madeline, una ex ayudante de su padre, que, a su vez, es la hermana de los fundadores de The Purifiers. La mujer, con la excusa de ayudar a Reed, consigue el ADN de Lauren y, gracias a ella, comienza a desarrollar una “cura” para el gen X. En el mid-season, los Strucker logran destruir gran parte de la investigación pero… ¿será suficiente?

Con todos los mutantes en pleno uso de sus capacidades, el mundo se verá sumido en el caos. La destrucción de los collares liberó a buenos y malos. ¿Quiénes se unirán a la batalla con The Inner Circle? ¿Quiénes se sumarán a la meta de The Mutant Underground? ¿Qué sucederá con los Strucker? Andy, Lauren y Reed, los tres han demostrado una gran capacidad destructiva y casi imposible de controlar. ¿Serán utilizados como el elemento clave para esta batalla?