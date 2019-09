Los peores extras de la historia #1

Hollywood tiene un problema con los extras. A pesar del hecho de que se han realizado millones de películas en los últimos cien años, no parece haber un método infalible para asegurarse de que todo esté estrictamente controlado. A menudo, vemos la búsqueda desesperada de atención con intentos no profesionales que arruinan todo, pero otros simplemente se olvidan de que están filmando o se confunden.

1 . The Day After Tomorrow (2004)

Una de las cosas que The Day After Tomorrow hace realmente bien es representar el temor de la gente ante una mega tormenta tan furiosa que haría millones de humanos mueran en segundos. Ese es siempre el atractivo de estas películas basada en desastres naturales. Sin embargo, a uno de los extras no le llegó el mensaje diciendo que debía estar asustado. Incluso cuando todos los demás corren aterrorizados hacia el santuario, él simplemente está parado, tal vez esperando una señal para moverse. Pareciera que estuviese en la parada de un colectivo. Tal vez el hombre solo tuvo un pésimo día y no le molesta que un tsunami asesino esté a punto de destruir la civilización.

Minuto 1:54, lado izquierdo.