Los peores extras de la historia #3

Como siempre, les pedimos disculpas si al revelar esto les arruinamos algunas de sus escenas favoritas, ya que a partir de ahora no podrán ver otra cosa que el error del extra que se encuentra en el fondo.

Seguimos con este repaso por los actores jovenes más descuidados de la historia. Aquí tenemos algunos clásicos históricos que no podemos pasar por alto.

11 . Back to the Future 3 (1990)

Uno de los chicos de Volver al Futuro parece que había tomado mucho jugo antes de filmar la escena. O por lo menos eso queremos creer. Interpretado por el joven Dannel Evans , simplemente necesitaba un descanso en el baño y por eso hace gesto detrás del Doc Brown, pero no deja de ser bastante extraño.

12 . Star Wars: A New Hope (1977)

Probablemente este sea el video más famoso en la historia del universo, pero no lo podíamos dejar afuera. El stormtrooper que se golpeó la cabeza le permitió a George Lucas jugar con esto en los siguientes lanzamientos de Star Wars: primero haciendo que Jango Fett se golpeara la cabeza con puerta a bordo del Slave I en Attack of the Clones y luego agregó un efecto de sonido ridículo al golpe original en el relanzamiento de 2004 de la trilogía original.