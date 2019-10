Los peores extras de la historia #4

Seguimos con nuestra lista de los peores extras con algunos hombres que no entendieron en qué película estaban participando, otros que querían resaltar y otro que fue víctima de una teoría conspirativa de internet.

16 . Mí Pobre Angelito (1990)

Para ser sinceros, este extra no hace nada mal y no es su culpa estar en esta lista, pero la realidad es que ahora cada vez que vemos esta escena nos centramos en él y no en la película.

Es casi imposible ignorar al hombre barbudo que está detrás de la madre de Kevin en esta escena (que fue eliminada después de estrenarse). Y eso es porque es ELVIS PRESLEY… o eso dicen. El hombre es muy parecido al Rey cuando tenía barba y sus movimientos de cabeza son bastante similares. Además ¿por qué eliminaron la escena?