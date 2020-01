Los peores extras de la historia #7

Bienvenidos compañeros y compañeras a este nuevo informe de Spoiler Time que expone a aquellos extras que arruinaron alguna escena de las películas más famosas de la historia. En esta investigación encontrarán al tercer animal de la lista, un extra sádico y otro caso del ladrón de momentos.

30 . Enter the Dragon (1973)

Aquí vemos otra de las tantas escenas de acción que han salido mal a lo largo de la historia del cine. Cuando Bruce Lee lanza una patada a la cara de su oponente, uno de los extras explota de risa inexplicablemente (minuto 2:20). Quizás deberíamos ahondar más en lo que pasó con él, tal vez se acordó de un chiste graciosísimo, vio algo detrás de cámaras o le pareció chistoso el movimiento de Bruce, pero nosotros creemos que este extra odiaba a la víctima y disfrutó mucho cuando le arruinaron la cara de una patada.

31 . Star Trek Generations (1994)

Aquí uno de los protagonistas, emocionado por la reciente victoria del Enterprise, golpea el aire triunfante, hace el famoso puñito que todos hacemos cuando un arquero ataja un penal. Se supone que debe ser SU momento, algo dramático, pero no contaban con la ¿astucia? del extra. Un segundo antes que aparezca el protagonista, uno de los extras hace el mismo gesto, pero más disimulado. Sabe que no debe hacerlo, pero de todas maneras se anima, suavemente, para que nadie se dé cuenta. El típico caso del ladrón de escenas.

32 . You Only Live Twice (1967)

Esto no es culpa del extra, en este caso un gato, sino de los productores, protagonistas y demás personas en el staff de la película. La decisión de hacer explotar cosas en el set y tener al pobre felino a 2 metros pasó por un montón de instancias y a nadie le pareció una mala idea. Insólito. Quizás el gatito se haya distraído con otra cosa, pero se lo nota claramente asustado en la escena…

33 . Batman Forever (1995)

Comencemos por decir que el error de este extra es digno de una nominación al Oscar o al Globo de Oro comparado con el resto de las cosas que vimos en esta bizarrísima película de Batman. Gritar ¡BATMAN! ¡NEEEHHH! como si el que entrara es el Chapulín Colorado o Piñón Fijo es insólito. Hicieron que una súper entrada dramática de Batman parezca un sketch de una comedia. ¿Algo más queda para romper?

34 . Forrest Gump (1994)

Esta es una falla humana que nos pasa a todos, pero el problema es que a este hombre le sucedió en unas de las películas más famosas de todos los tiempos. Un detalle insignificante, ¿no? Forrest anota un touchdown y todos celebran, incluido el entrenador asistente, cuya felicidad le impide cerrar los ojos y la boca durante dos horas. Cierre la boca, hombre, le va a entrar una mosca, por favor.