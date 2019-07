Los peores pósteres del MCU hasta el momento

5 . Spider-Man: Far From Home

Por suerte para Far From Home , los pósteres individuales son mucho mejores que este, así que lo pudimos olvidar fácilmente.

Aquí, la posición del cuerpo de Peter es bastante torpe al frente, la iluminación en la cara de Jake Gyllenhaal es un tanto cuestionable y el logo de la araña de fondo no aporta en nada. En este caso, el problema no es la cantidad de figuras en la imagen, sino su utilización y su diseño poco inspirador.

4 . Iron Man 2

3 . Thor: The Dark World

2 . Captain America: Civil War

1 . Spider-Man: Homecoming

No solo tenemos a todos los personajes mirando en diferentes direcciones, sino que las fotos de los propios actores son muy malas. MJ tiene un contorno de luz que el resto no posee, la fotografía de May es demasiado random y Happy directamente parece otra persona. Además, el hecho de que haya dos Spider-Man, dos Iron Man y dos Vulture en un solo póster es ridículo. Por último le agregaron a un Shocker al que no se le ve la cara, y fuego porque… no sé, se veía bonito.

Afortunadamente para Homecoming, los pósteres en solitario que solo presentan a Spidey son lo suficientemente buenos como para garantizar que nunca más vayamos a ver este, pero eso no hace más fácil olvidarlo tampoco.