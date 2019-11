1 . Faran Tahir

En Lost , Tahir apareció en el episodio The Shape of Things to Come de la cuarta temporada como Ishmael Bakir, uno de los empleados de Charles Widmore. Ben le reveló a Sayid que fue Bakir el que corrió y mató a su esposa Nadia , y cuando Ben lo rastrea para entregarle un mensaje a Widmore, Sayid apareció y lo mató.

2 . Nathan Fillion

3 . Adewale Akinnuoye-Agbaje

4 . Alan Dale

Dale hizo su debut en la serie en Live Together, Die Alone, el final de la segunda temporada, centrado Desmond. Allí hizo de Charles Widmore, el padre de Penny. Continuó apareciendo en contadas ocasiones a lo largo de la serie y aprendimos más sobre sus propias conexiones con la isla, y que también fue padre de Daniel Faraday. Su aparición final fue en What They Died For, de la sexta temporada.

Más tarde, Dale tuvo un pequeño papel en Captain America: The Winter Soldier como Rockwell, uno de los miembros del Consejo de Seguridad Mundial que fue retenido como rehén y finalmente asesinado por Alexander Pierce tras la revelación de que HYDRA se había infiltrado en SHIELD.