Los personajes perfectos para Daniel Radcliffe en el MCU – Moon Knight

En las últimas semanas se estuvo rumoreando que Daniel Radcliffe o The Boy Who Lived , más conocido como Harry Potter , está en la lista de refuerzos de Kevin Feige para la nueva temporada interpretando a Moon Knight .

1 . Hyperion

2 . Hannibal King

Con Doctor Strange in the Multiverse of Madness en camino, la película parece que será el escenario para varios debuts inesperados. Entre ellos, por qué no, podrá estar Hannibal King. Daniel Radcliffe puede llevar al miembro de Nightstalkers en la dirección correcta si la secuela realmente quiere ser alocada.

Hemos visto al investigador privado convertido en guerrero vampiro antes, interpretado por Ryan Reynolds en Blade: Trinity (aunque cuanto menos se diga al respecto, mejor), pero aquí podría aliarse con Strange contra Baron Mordo y su equipo de hechiceros.

Nada puede salir mal si tenes a Harry Potter de tu lado.