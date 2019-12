Los personajes que mayor posibilidad tienen de morir en Crisis on Infinite Earths

5 . The Flash

Después de 6 temporadas sería una gran decepción si las mentes detrás de The Flash no avanzaran con la desaparición de Scarlet Speedster después de Crisis en Tierras Infinitas, pero eso no significa que Barry morirá… o al menos no ese Barry…

Habrá un Flash que perecerá para cuando este crossover masivo llegue a su fin y es muy probable que el Flash de Earth-90 de John Wesley Shipp. Dado que aún no se ha anunciado un final del show de Grant Gustin, es poco factible que sea él quien se sacrifique.