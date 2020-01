Los personajes que podría interpretar Christian Bale

5 . Ares

El luchador olímpico es uno de los guerreros más poderosos de Marvel y podría ser presentado como un enemigo al que Thor no puede vencer por alguna razón y es ahí donde Jane Foster entre en acción. Christian Bale podría asumir este manto y, dependiendo de lo que Waititi esté planeando, podría seguir su camino durante algunas películas más dentro del MCU .

4 . Gorr

3 . Beta Ray Bill

2 . Ghost Rider

Este quizás sea el más improbable, pero es uno de mis preferidos y el hecho de que visitarán La Tierra no lo saca de las posibilidades. Ghost Rider es uno de los mejores personajes sobrenaturales de Marvel y en un momento estuvo asociado con Guardians of the Galaxy 3, pero podría llegar antes.

Ghost Rider ha aparecido en Agents Of S.H.I.E.L.D., pero los personajes de televisión casi nunca se unen a las películas. Imaginar a un Bale con una campera de cuero y su cráneo en llamas es muy interesante. Quizás sea un personaje que no coincida con el tono del film, pero bien podría hacer un cameo para que luego Marvel lo ubique en un mejor lugar.